В ОП закликали SpaceX визначитися: вони за Україну чи Росію

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк закликав SpaceX визначитися, на чиєму боці вони виступають — України чи Росії. Про це він написав у Twittter.

Позиція Офісу президента

«Рік спротиву України, і компанії мають для себе вирішити: або вони на стороні права на вільне життя і України — і тоді не вигадують, як нашкодити; або вони на стороні РФ та її „права“ на вбивства, захоплення територій. SpaceX (Starlink) та пані Шотвелл, бажано обрати конкретну опцію», — написав він у Twittter.

Рік спротиву ??, і компанії мають для себе вирішити:

— або вони на стороні права на вільне життя і ?? - і тоді не вигадують, як нашкодити;

— або вони на стороні Рф та її «права» на вбивства, захоплення територій.#SpaceX (Starlink) та пані #Шотвелл, бажано обрати конкретну опцію. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 9, 2023

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що SpaceX обмежила використання українськими військовими супутникового інтернет-сервісу компанії Starlink для керування дронами під час війни з Росією.

За словами президентки SpaceX Гвінн Шотвелл, супутниковий інтернет-сервіс Starlink від SpaceX, який забезпечив українську армію широкосмуговим зв’язком для захисту від російської армії, «ніколи не був призначений для використання у вигляді зброї».

За її словами, українські військові використовували сервіс Starlink для керування безпілотниками.

У грудні 2022 року Україна уклала угоду з корпорацією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про отримання понад 10 тисяч додаткових терміналів Starlink для протидії російським повітряним атакам.