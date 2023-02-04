Федоров розповів, скільки кібератак РФ на Україну зафіксовано з початку війни

За минулий рік в Україні офіційно зафіксували понад дві тисячі російських кібератак на реєстри з персональними даними українців, інформаційні системи міністерств та енергетичного сектору. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Якщо ми говоримо про офіційно зафіксовані атаки, то це більше двох тисяч за рік (після 24 лютого 2022 року – ред.). Але насправді відбувається кібервійна, коли атакуються безліч інформаційних систем. І ці атаки не фіксуються, але відбуваються», - зазначив міністр, саме тому, за його словами, можна говорити про значну більшу кількість ворожих кібератак.

Федоров розповів, що ворожі хакери намагаються потрапити в реєстри або в інформаційні системи, які є носіями найбільш сенситивної інформації, зокрема, де зберігаються персональні дані громадян, також це енергетична сфера, інформаційні системи, які пов’язані з МЗС та Міноборони.

«Але поки що їм вдається тільки атакувати сайти якихось невеличких громад», - додав міністр.

Він також розповів про кібератаки РФ на «Дію».

«Мова йде про сотні атак (після 24 лютого 2022 року – ред.), але застосунок не так легко атакувати», - заявив міністр, пояснивши, що «Дія» не зберігає персональні дані. Тому, запевнив Федоров, архітектура «Дії» побудована ідеально для воєнного часу.

«У 2021 році ми платили гроші за кібератаки на «Дію». Ми збирали етичних хакерів з усього світу і платили їм мільйони гривень, щоб вони атакували «Дію», знаходили вразливості. Перед вторгненням, за 3-4 місяці, власна команда хакерів атакувала нас 24/7 і ми змогли попередити багато сенситивних кібератак на енергетичну сферу, на державні портали, на державні сервіси», - додав він.