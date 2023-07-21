Потенційний витік даних саміту НАТО: уряд Литви підтвердив, що сталася кібератака

Наразі перевіряють справжність документів, злитих у мережу.

Потенційний витік даних саміту НАТО, опублікованих минулого тижня, пов'язаний із зламом урядових систем Литви. Цю інформацію підтвердив литовський Національний центр управління кризами (НЦУК) виданню BNS.

Потенційний витік даних саміту НАТО: уряд Литви підтвердив, що сталася кібератака
© Офіційний сайт НАТО

"Поліція продовжує досудове розслідування, тому я не можу його коментувати. Однак глибина проблеми, швидше за все, більша, ніж передбачалося спочатку. Так, кіберінцидент був зафіксований, але масштаби збитків ще визначаються", - сказав у четвер голова НЦУК Вілмантас Віткаускас.

За його словами, хакери використовували "певні слабкі місця, вразливість у системах".

Канцлер уряду звернувся до Координаційної комісії із захисту таємниць з проханням оцінити справжність та секретність опублікованих документів.

"Установам, чиї документи були оприлюднені, було запропоновано оцінити їх: чи вони повністю розкриті або частково, з вкрапленнями підробок", - сказав Віткаускас.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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Потенційний витік даних саміту НАТО: уряд Литви підтвердив, що сталася кібератакаПотенційний витік даних саміту НАТО: уряд Литви підтвердив, що сталася кібератака
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