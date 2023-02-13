Російські хакери атакували сайти НАТО – ЗМІ

Серед інших, причетною до атаки, була названа російська хакерська група Killnet, інформує ZN.ua.

Російські хакери атакували сайти НАТО – ЗМІ
© unsplash/cbpsc1

12 лютого сайти НАТО стали об'єктом атаки хакерів. Про це повідомляє DPA.

Внаслідок атаки, зокрема, постраждав сайт штабу Спеціальних операцій НАТО, він був тимчасово недоступний. За словами речниці НАТО, яку цитує видання, кіберексперти оборонного альянсу вже активно займаються інцидентом.

Серед інших, причетною до атаки була названа російська хакерська група Killnet.

В НАТО не стали надавати додаткову інформацію про інцидент.


Богдан Затула, ZN.ua





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