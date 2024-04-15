Українські хакери вразили російські підприємства до Дня РЕБ РФ

Кібери зламали сервери та вивантажили інформацію 15 підприємств, які є партнерами російської оборонки. Акція відбулася до Дня російського РЕБ. Замість стартових сторінок цих компаній тепер можна побачити спалені "Леєр 2" і "Красухи" — російські засоби РЕБ.

Про це повідомляє "Армія.Інформ", інформує Апостроф .

Серед компаній, яким завдано шкоди - філіали компанії "Рамтел", яка постачає фарби для оборонавтопрому рф. Також - електронний ресурс фірми "Вторцветмет", яка пов'язана з Ярославським заводом гумових технічних виробів — постачальником шин для російських авто цивільного та військового призначення. Обидві компанії очолював Сергій Вікторович Даленко, член партії "єдина росія".

Також втрати від дій хакерів понесли підприємства "ПромАрматура" і "ИнтерТестСтрой +" з населених пунктів Набережні Челни (Татарстан) і Митищі (московська область). Обидві компанії є партнерами компанії "Ремдизель", яка випускає бронеавтомобілі "Ахмат".