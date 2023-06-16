Російські хакери атакували сховище ядерних відходів у США – Bloomberg

Об'єкт став однією із жертв масштабної кібератаки.

Одними з жертв масштабної кібератаки, яку пов'язують із російськими хакерами, став підрядник американських лабораторій та сховище ядерних відходів у США , повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело. Внаслідок атаки було зламано кілька федеральних агентств США , інформує ZN.ua .

Російські хакери атакували об'єкти міністерства енергетики США © unsplash/nahelabdlhadi

Наголошується, що представники Міністерства енергетики, у відомстві якого знаходиться сховище, підтвердив, що дані двох «організацій» агентства було скомпрометовано, але відмовився розкрити подробиці. У ході атаки зловмисники скористалися вразливістю у популярному додатку для збирання інформації.

Серед жертв був підрядник Управління науки департаменту та національних лабораторій, включаючи Національну лабораторію штату Теннессі в Ок-Ріджі, яка проводить дослідження у галузі ядерної енергії. Інститут науки та освіти Ок-Ріджа знаходиться у відомстві офісу Національної лабораторії Ок-Ріджа, але прес-секретар установи Пем Бонні заявила, що зламані матеріали не мають нічого спільного із національною лабораторією.

Атака також торкнулася пілотного заводу із ізоляції відходів Міністерства енергетики в Карлсбаді, штат Нью-Мексико, на якому на глибині тисяч метрів зберігаються ядерні відходи від зброї. Зокрема, виявився недоступним сайт установи. Представник полігону відмовився від коментарів.