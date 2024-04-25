Хакери Head Mare виклали дані клієнтів російського провайдера з Кубані

Міжнародне хакерське угруповання Head Mare більше року контролювало сервери провайдера "Теле-Центр". Компанія базується в Темрюку і Слов'янську-на-Кубані. Серед клієнтів – військова частина і силові структури РФ .

Про це повідомив акаунт групи в мережі Х, інформує Апостроф .

Здобуті матеріали викладено у відкритий доступ.

Як повідомляють хакери, абонентом провайдера "Теле-Центр" виявилася військова частина 61661.

У відкритий доступ також потрапили договори, які провайдер підписує з "РосКомНадзор". Вони стосуються стеженням за особистим трафіком російських користувачів.