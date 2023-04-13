Bloomberg: Компанії Twitter більше не існує

Компанії Twitter більше немає. Про це пише Bloomberg.

Фото: pravda.com.ua

Що сталося

Twitter Inc. зникла внаслідок злиття з нещодавно створеною компанією, яка називається X Corp.

При покупці Twitter Ілон Маск припускав, що соцмережа стане частиною його ідеї щодо створення Х, «додатку для всього». За функціоналом воно буде схожим на китайський WeChat.



Твіт мільярдера у вівторок складався лише з однієї літери: «Х».

X — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2023

Три ікси