Bloomberg: Компанії Twitter більше не існує

Компанії Twitter більше немає. Про це пише Bloomberg.

Bloomberg: Компанії Twitter більше не існує
Фото: pravda.com.ua

Що сталося

Twitter Inc. зникла внаслідок злиття з нещодавно створеною компанією, яка називається X Corp.

При покупці Twitter Ілон Маск припускав, що соцмережа стане частиною його ідеї щодо створення Х, «додатку для всього». За функціоналом воно буде схожим на китайський WeChat.

Твіт мільярдера у вівторок складався лише з однієї літери: «Х».

X

— Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2023

Три ікси

Маск також володіє доменом X.com — ще з часів заснованої ним однойменної компанії, яка займалася онлайн-платежами і злилася з PayPal.

У квітні минулого року Маск зареєстрував три компанії з варіаціями назви X Holdings. Але X Corp., з якою злився Twitter, було створено у березні цього року.

В інтерв'ю BBC Маск підтвердив, що соцмережа стане «прискорювачем» для планів холдингу Х, але відмовився говорити про подробиці. Він пояснив, що потрібно просто «стежити за оновленнями, щоб дізнатися».





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