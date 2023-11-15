X (Twitter) запускає аудіо- та відеодзвінки – ЗМІ
На можливість запуску тривалий час натякав Ілон Маск.
Соціальна мережа Х, раніше відома як Twitter, офіційно запускає функцію аудіо- та відеодзвінків. Як повідомляє
У налаштуваннях програми також з'явився новий перемикач "Увімкнути аудіо- та відеодзвінки", в якому говориться, що користувач може "включити цю функцію, а потім вибрати, з ким зручно її використовувати".
Так, можна буде дозволити дзвінки тільки людям з адресної книги, акаунтам, на яких підписаний користувач, перевіреним користувачам або всім трьом категоріям. Зателефонувати можна, відкривши особисті повідомлення з користувачем, вибравши значок телефону у правому верхньому кутку.
Варто зазначити, що компанія поки що офіційно не оголосила про запуск, але кілька разів натякала на нього. На запуск аудіо- та відеодзвінків натякав також власник соцмережі Ілон Маск, який хотів би перетворити її на «додаток для всього».
Поки невідомо, наскільки широко функцію запущено на даний момент, а також чи зможуть нею користуватися облікові записи без платної підписки.
Нещодавно Маск заявив, що, на його думку, війна Росії проти України чи протистояння Ізраїлю з терористичним угрупованням ХАМАС можуть перерости у Третю світову війну. На тлі цього він закликав Сполучені Штати Америки до нормалізації відносин із РФ та стримування глобального конфлікту.