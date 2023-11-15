X (Twitter) запускає аудіо- та відеодзвінки – ЗМІ

На можливість запуску тривалий час натякав Ілон Маск.

Соціальна мережа Х, раніше відома як Twitter, офіційно запускає функцію аудіо- та відеодзвінків. Як повідомляє The Verge, деякі користувачі, включаючи членів редакції, отримали повідомлення у додатку «аудіо- та відеочати вже тут», інформує ZN.ua.

X (Twitter) запускає аудіо- та відеодзвінки – ЗМІ
У Х з'являться дзвінки
© Илон Макс / Twitter

У налаштуваннях програми також з'явився новий перемикач "Увімкнути аудіо- та відеодзвінки", в якому говориться, що користувач може "включити цю функцію, а потім вибрати, з ким зручно її використовувати".

Так, можна буде дозволити дзвінки тільки людям з адресної книги, акаунтам, на яких підписаний користувач, перевіреним користувачам або всім трьом категоріям. Зателефонувати можна, відкривши особисті повідомлення з користувачем, вибравши значок телефону у правому верхньому кутку.

Варто зазначити, що компанія поки що офіційно не оголосила про запуск, але кілька разів натякала на нього. На запуск аудіо- та відеодзвінків натякав також власник соцмережі Ілон Маск, який хотів би перетворити її на «додаток для всього».

Поки невідомо, наскільки широко функцію запущено на даний момент, а також чи зможуть нею користуватися облікові записи без платної підписки.

Нещодавно Маск заявив, що, на його думку, війна Росії проти України чи протистояння Ізраїлю з терористичним угрупованням ХАМАС можуть перерости у Третю світову війну. На тлі цього він закликав Сполучені Штати Америки до нормалізації відносин із РФ та стримування глобального конфлікту.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
X (Twitter) запускає аудіо- та відеодзвінки – ЗМІX (Twitter) запускає аудіо- та відеодзвінки – ЗМІ
Блок рекламы


Похожие новости
X (Twitter) буде збирати біометричну інформацію користувачівX (Twitter) буде збирати біометричну інформацію користувачів
Google запускає чат-бот Bard для конкуренції з ChatGPTGoogle запускає чат-бот Bard для конкуренції з ChatGPT
Apple запускає музичний сервіс з класикоюApple запускає музичний сервіс з класикою
Google запускає конкурента ChatGPT для перших тестувальниківGoogle запускає конкурента ChatGPT для перших тестувальників
Последние новости
Подгружаем последние новости