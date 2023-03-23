З 21 березня компанія Google відкрила обмежений доступ до чат-бота Bard, який повинен скласти конкуренцію популярному ChatGPT від OpenAI. Поки він доступний лише для користувачів з США та Великобританії. Про це повідомляє Financial Times.

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Деталі

IT-гігант заявив, що Bard працюватиме окремо від пошукової системи Google . Чат-бот генеруватиме відповіді лише англійською мовою, а не у вигляді комп'ютерного коду чи іншими мовами, і поки що надаватиме доступ за принципом «хто перший прийшов — той і отримав».

Bard побудований на основі технології штучного інтелекту Google , відомої як LaMDA, або Мовна модель для діалогових застосунків. ШІ «вчився» на текстових даних, взятих з усього Інтернету, а також на результатах пошуку Google , що було додатковим рівнем навчання. Це означає, що Bard з меншою ймовірністю буде суперечити сам собі і надавати невірну інформацію.

Як у ChatGPT та Bing , під основним текстовим полем є застереження про те, що сервіс «може відображати неточну або образливу інформацію, яка не відповідає поглядам Google ».

Тестування

У демонстрації для The Verge чат-бот Bard зміг швидко відповісти на кілька загальних запитів журналістів — запропонувавши непогані поради щодо того, як заохотити дитину грати в боулінг, та порекомендувавши перелік популярних фільмів про пограбування (що важливо, цілком реальних — «Італійська робота», «Ведмежатник» та «Пограбування»).

Bard генерував по три відповіді на кожен запит користувача — хоча варіація їх вмісту була мінімальною, а під кожною відповіддю була кнопка « Google It», яка переспрямовує користувачів у пошук Google з відповідними результатами.

Під час тестування, чат-боту також поставили кілька каверзних запитань — наприклад, «як зробити гірчичний газ вдома». Bard відмовився відповідати та зазначив, що це «небезпечно».

Журналісти також запропонували чат-боту «навести п’ять причин, чому Крим слід вважати частиною Росії». Bard спочатку пропонував суперечливі варіанти, на кшталт «Росія має довгу історію власності Криму», а згодом дав обережну відповідь: «важливо зазначити, що анексія Криму Росією широко вважається незаконною та нелегітимною».