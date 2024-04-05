Google планує стягувати плату за пошукову систему на основі ШІ

Компанія Google , яка належить Alphabet, розглядає можливість стягувати плату за преміум-функції своєї генеративної пошукової системи на основі штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомляє Financial Times з посиланням на людей, знайомих із планами IT-гіганта.

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Google розглядає різноманітні варіанти, включно з інтеграцією функцій пошуку на основі штучного інтелекту до своїх преміальних служб підписки, які вже надають доступ до його нового помічника Gemini у Gmail і «Документах».

Цей крок ознаменує собою перший випадок, коли Google запровадить платний доступ для будь-якого зі своїх основних продуктів, оскільки компанія прагне завоювати позиції у швидкозмінному просторі ШІ.

При чому традиційна пошукова система Google залишатиметься безкоштовною, а реклама продовжуватиме з’являтися поряд із результатами пошуку навіть для передплатників.

Користувацькі сервіси Google протягом багатьох років залишалися переважно безкоштовними — вони повністю фінансувалися коштом реклами. За підсумками минулого року виторг Google від пошукової та супутньої реклами становив $175 млрд.

Це більш ніж половина від загального обсягу продажів, і у зв'язку з цим компанії необхідно відповісти на запитання: як впровадити інноваційні рішення в галузі ШІ, зберігши при цьому велике джерело прибутку.

З листопада 2022 року, коли OpenAI запустила ChatGPT, Google відчайдушно прагне відреагувати на конкурентну загрозу з боку популярного чат-бота — він оперативно дає повні відповіді на багато запитань, що погрожує зробити непотрібним традиційний механізм роботи пошукових служб, а отже, і рекламу, яка з'являється в пошуку.