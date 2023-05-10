Axios: Як Google намагається протистояти у сфері ШІ компаніям Microsoft та OpenAI

Компанія стикається з цілим хором критиків як всередині, так і зовні: одні кажуть, що вона рухається надто необачно, інші – що вона відстає.

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На конференції для розробників I/O перед компанією Google стоїть складне завдання: показати, що вона лідирує у битві за генеративний ШІ, і одночасно переконати більше мільярда користувачів у тому, що вона діє досить обережно, щоб уникнути багатьох ризиків розвитку ШІ, включаючи «кінець світу», пише Axios .

Очікується, що Google представить сьогодні PaLM 2 – оновлену версію своєї великої мовної моделі та конкурента GPT-4 від OpenAI. Крім того, за даними CNBC, компанія також планує продемонструвати нові функції для свого чатбота Bard та покращення генеративного ШІ у результатах пошуку.

Google також прагне продемонструвати, що його хмара може конкурувати за клієнтів ШІ з Azure від Microsoft , де працюють сервіси OpenAI. У цьому напрямку Google оголосить про укладання угоди зі стартапом Character.ai.

Генеральний директор Google Cloud Томас Куріан назвав Character.ai "однією з найбільш просунутих команд, з якими він працює".

Куріан сказав, що Google розглядає стартап і як клієнта, і як партнера з розробки, оскільки він створює свої послуги хмарних обчислень для ШІ.

Глава Character.AI Ноам Шазір - колишній співробітник Google - каже, що він високо цінував доступ до процесорів TPU Google , коли працював у компанії, і дуже хоче й надалі використовувати їхні можливості. "Це справді дозволить нам розширити масштаби наших проєктів та прискорити наші дослідження", - сказав він.

Також Google збирається анонсувати нове обладнання та споживчі послуги, що використовують переваги досягнень ШІ. Компанія вже показала Pixel Fold, свій перший складний смартфон, і, як очікується, представить інші пристрої, включаючи Pixel 7a і, можливо, планшет Pixel Tablet.

Тим часом Microsoft повідомила, що переходить на платний попередній перегляд для 600 своїх клієнтів, щоб використовувати Copilots - термін Microsoft для помічників на базі ШІ, які вона додає до програм, включаючи Word, Excel, PowerPoint, Outlook і OneNote. Microsoft також розширила попередній перегляд Bing з підтримкою ШІ, включивши до нього результати пошуку зображень та відео, та скасувала список очікування.

Надання результатів пошуку як бесід, створених штучним інтелектом, ставить Google перед дилемою. Переважна більшість доходів компанії надходить від рекламодавців, які платять за розміщення посилань у результатах пошуку.

Хоча компанія, звичайно, може – і, швидше за все – розміщуватиме рекламу поруч із результатами розмовного пошуку, незрозуміло, чи працюватиме вона так само добре, як нинішня система, для користувачів та рекламодавців, і чи виявиться вона такою ж прибутковою.