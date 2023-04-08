Google порахував, скільки мільярдів доходу отримали українські стартапи у 2022 році

Доходи стартапів за два роки зросли втричі.

Українські стартапи, незважаючи на війну в Україні, отримали у 2022 році понад $6 млрд доходу, це на $542 млн більше, ніж роком раніше, і втричі більше ніж у 2020 році. Про це свідчать дані компанії Google у рамках програми "Фонд підтримки Google для стартапів в Україні", повідомляє ain.ua.

Google порахував, скільки мільярдів доходу отримали українські стартапи у 2022 році
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З березня 2022 року Google for Startups (програма, яка виділяє фінансову допомогу та надає підтримку з боку Google українським стартапам) виділила фінансування трьом когортам у рамках Фонду підтримки Google для стартапів в Україні у розмірі $5 млн, інформує ZN.ua.

Підтримані стартапи (загалом їх 58) не лише виживають під час війни, а й досягають зростання. Більшість цих компаній вийшли на ринки нових країн та нові ринки. За останній рік реципієнти Ukraine Support Fund:

  • залучили $10,2 млн,
  • збільшили доходи в середньому на 106%,
  • працевлаштували понад 800 технічних працівників (з них 46% жінок) та найняли 216 осіб.

Однак загальна ситуація на ринку залишається досить несприятливою. Понад 90% українських стартапів кажуть, що їм потрібна фінансова підтримка для продовження діяльності та розширення.

Нагадаємо, що для посилення кібербезпеки та централізації роботи з документами Фонд держмайна розпочинає співпрацю з Google.


Олена Середа, ZN.ua





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