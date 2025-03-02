Перепалка між Трампом, Венсом та Зеленським: реакції соцмереж

У Білому домі назвали однією з причин сварки відсутність костюму на Зеленському

У п'ятницю, 28 лютого президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Вашингтоні. Очікувалося, що Зеленський та Трамп повинні були підписати Двосторонню угоду про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.

Проте заплановане підписання угоди щодо видобутку корисних не відбулося після напруженої словесної перепалки між президентом США Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом та президентом України Володимиром Зеленським. Перепалка розпочалася із заяви Венса, що війну між РФ та Україною потрібно розв’язати за допомогою дипломатії. У відповідь український Зеленський заявив, що вже підписував угоду з Путіним.

Як повідомляє CNN, Зеленський покинув Білий дім незабаром після суперечки з Трампом і віцепрезидентом США Джей-Ді Венсом, що відбулася в Овальному кабінеті в присутності преси. Президент України залишив резиденцію без підписання угоди та без участі у спільній пресконференції, яка була запланована.

ZN.UA зібрало добірку реакцій у мережі, присвячені переговорам президентів.

пресконференція: pic.twitter.com/pENNEjC19A

— Пивонія (@sswquz) February 28, 2025

pic.twitter.com/4BT9lKgaUw

— Останній Капіталіст (@Ostanniy_Cap) February 28, 2025

pic.twitter.com/IoAIklx2cc

— Останній Капіталіст (@Ostanniy_Cap) February 28, 2025

pic.twitter.com/oiv3Edzicv

— Останній Капіталіст (@Ostanniy_Cap) February 28, 2025

А уявіть, що було б, якби вони дізнались, що у нас є бурштин

— Freel Фріл (@FreelFreel) February 28, 2025


Андрій Стадник, ZN.ua





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