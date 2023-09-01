В Саудівській Аравії пенсіонера засудили до страти за дописи у соцмережі

Чоловіка чотири місяці тримали у одиночній камері і не допускали адвоката.

Суд Саудівської Аравії засудив чоловіка до смертної кари виключно на основі його активності в Twitter і YouTube, повідомила правозахисна організація Human Rights Watch, інформує ZN.ua .

© ribalych.ru

Спеціалізований антитерористичний трибунал Саудівської Аравії засудив 54-річного Мухаммада аль-Гамді, вчителя на пенсії, за кількома кримінальними злочинами, пов’язаними з його мирним вираженням думок в Інтернеті.

Аль-Гамді засудили до страти за статтею 30 закону Саудівської Аравії про боротьбу з тероризмом за «опис короля чи наслідного принца у спосіб, який підриває релігію чи справедливість», статтею 34 за «підтримку терористичної ідеології», статтею 43 за «спілкування з терористичною організацією» та статтею 44 за публікацію неправдивих новин «з наміром вчинення терористичного злочину».

У судовому вироку зазначено, що він використовував свої облікові записи на платформі X (раніше Twitter), і YouTube для вчинення своїх «злочинів».

Суд виніс вирок на підставі того що «злочини були спрямовані проти статусу короля та наслідного принца», і що «масштаб його дій посилився тим фактом, що вони відбувалися через глобальну медіа-платформу, що вимагає суворого покарання».

На перший з двох облікових записів аль-Гамді було підписано двоє користувачі, на другий — восьмеро. Обидва акаунти, які мають менше 1000 твітів разом, в основному містили ретвіти відомих критиків саудівського уряду.

«Репресії в Саудівській Аравії досягли жахливого нового етапу, коли суд може винести смертну кару лише за мирні твіти», — заявив Джої Шей , дослідник Саудівської Аравії з Human Rights Watch.

За його словами, влада Саудівської Аравії посилила свою кампанію проти будь-якого інакомислення до приголомшливих рівнів. Шей закликав можновладців скасувати вирок, який є ескалацією придушення саудівським урядом свободи слова та мирного політичного інакомислення в країні.

Сили безпеки Саудівської Аравії заарештували аль-Гамді на очах у його дружини та дітей влітку минулого року біля його будинку.

Упродовж чотирьох місяців його тримали в одиночній камері в’язниці Аль-Дахбан, не надаючи можливості зв’язатися з родиною та без доступу до адвоката. Поговорити із захисником йому вдалося лише безпосередньо перед судовими засіданнями

Брат Аль-Гамді, Саїд бін Насер аль-Гамді, є відомим саудівським ісламським ученим і урядовим критиком, який живе у вигнанні у Сполученому Королівстві. У своєму твіттері 24 серпня Саїд написав , що це рішення має на меті «завдати зло мені особисто після невдалих спроб слідства повернути мене в країну».

Останніми роками влада Саудівської Аравії в останні роки все частіше мститься членам сімей критиків і дисидентів за кордоном, намагаючись змусити їх повернутися в країну, заявили в Human Rights Watch.

Смертний вирок Аль-Гамді є останнім і найсуворішим у серії випадків, коли влада Саудівської Аравії карала користувачів соціальних мереж за мирне висловлювання в Інтернеті. За останній рік суди Саудівської Аравії засудили користувачів соціальних мереж, які критикували уряд, до десятків років за ґратами.