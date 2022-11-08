2022-11-08
Число користувачів Twitter зросло після покупки соцмережі Маском – ЗМІ
Такими даними компанія поділилася з рекламодавцями.
Ілон Маск заявив, що кількість користувачів Twitter зростає© Getty Images
Число щоденних користувачів Twitter досягло "максимуму всіх часів" за перший повний тиждень, який пройшов з моменту покупки соцмережі Ілоном Маском. Про це свідчать внутрішні документи компанії, з якими ознайомилося видання
У документах йдеться про те, що щоденна кількість користувачів Twitter, що монетизуються, збільшилася на 20%. А «найбільший ринок Twitter, США, зростає навіть швидше». З кінця другого кварталу кількість користувачів соцмережі зросла на 15 мільйонів.
Фаїна Вауліна, ZN.ua