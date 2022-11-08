Число користувачів Twitter зросло після покупки соцмережі Маском – ЗМІ

Такими даними компанія поділилася з рекламодавцями.

Число користувачів Twitter зросло після покупки соцмережі Маском – ЗМІ
Ілон Маск заявив, що кількість користувачів Twitter зростає
© Getty Images

Число щоденних користувачів Twitter досягло "максимуму всіх часів" за перший повний тиждень, який пройшов з моменту покупки соцмережі Ілоном Маском. Про це свідчать внутрішні документи компанії, з якими ознайомилося видання The Verge.

У документах йдеться про те, що щоденна кількість користувачів Twitter, що монетизуються, збільшилася на 20%. А «найбільший ринок Twitter, США, зростає навіть швидше». З кінця другого кварталу кількість користувачів соцмережі зросла на 15 мільйонів.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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