Маск відповів на звинувачення у держзраді після історії з вимкненим Starlink'ом

Він апелював тим, що США не оголошували війну РФ.

Бізнесмен Ілон Маск зазнав потужної критики після того, як ЗМІ повідомили, що в лютому 2022-го він завадив операції ЗСУ проти Чорноморського флоту, не ввімкнувши Starlink у тимчасово окупованому Криму. Дехто навіть звинуватив багатія у держзраді, на що він відреагував у своєму мікроблозі у Twitter.

Маск відповів на звинувачення у держзраді після історії з вимкненим Starlink'ом
© Getty Images

"Я є громадянином Сполучених Штатів і маю лише цей паспорт. Що б не сталося, я буду боротися за Америку і помру в ній. Конгрес США не оголошував війну Росії. Якщо хтось і зрадливий, то це ті, хто називає мене таким, - пише Маск. - Будь ласка, скажіть їм це дуже чітко", інформує ZN.ua.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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