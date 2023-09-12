Маск відповів на звинувачення у держзраді після історії з вимкненим Starlink'ом

Він апелював тим, що США не оголошували війну РФ.

Бізнесмен Ілон Маск зазнав потужної критики після того, як ЗМІ повідомили, що в лютому 2022-го він завадив операції ЗСУ проти Чорноморського флоту, не ввімкнувши Starlink у тимчасово окупованому Криму. Дехто навіть звинуватив багатія у держзраді, на що він відреагував у своєму мікроблозі у Twitter.

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