Маск відмовився видаляти твіт Мєдвєдєва про «зникнення України»

Бізнесмен вважає, що люди «мають самі вирішувати».

Ілон Маск, який восени минулого року купив Twitter, відмовився видаляти твіт пост заступника голови Совбєза Росії Дмітрія Мєдвєдєва, в якому той розмірковував про «зникнення України». Бізнесмен відповів на повідомлення одного з користувачів, який назвав твіт Мєдвєдєва закликом до геноциду, інформує ZN.ua.

Маск відмовився видаляти твіт Мєдвєдєва про «зникнення України»
Медведєв написав черговий пост про Україну, Маск відмовився його видаляти
© Единая РоSSия

Твіт із назвою «Чому Україна зникне? Тому що вона нікому не потрібна» і подальшими міркуваннями на цю тему Мєдвєдєв опублікував 8 квітня. Користувач звернув увагу Маска на те, що це повідомлення порушує правила спільноти, а також запитав, чому бізнесмен дозволив російським держдіячам повернутися на платформу.

«Усі новини тією чи іншою мірою є пропагандою. Нехай люди вирішують самі», - заявив Маск. Він також додав, що чув, що Путін назвав його військовим злочинцем за підтримку України, тому «його точно не можна назвати моїм найкращим другом».

У відповіді іншому користувачеві Маск написав, що Twitter не «ні просуватиме, ані обмежуватиме» акаунти російських держустанов. «Але ми швидко припинятимемо спроби використання системи для обману. Вводити цензуру лише тому, що це роблять інші - слабкість. Дозволити нашій пресі бути вільною, коли їхня невільна — демонстрація сили», — додав він.

8 квітня ЗМІ звернули увагу на те, що у Twitter повернулися акаунти президента РФ Владіміра Путіна, МЗС Росії та низки пропагандистських ЗМІ.

Перед цим дослідження вихідного коду Twitter показало, що його алгоритм знижує ранги публікацій, які розповідають про події в Україні.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
За рік війни загальний дохід майданчика OLX впав на 15-20%За рік війни загальний дохід майданчика OLX впав на 15-20%
У Twitter логотип із пташкою змінився на собаку Doge: як це пояснює Ілон МаскУ Twitter логотип із пташкою змінився на собаку Doge: як це пояснює Ілон Маск
Заборона на TikTok: у Мінцифри прокоментували чуткиЗаборона на TikTok: у Мінцифри прокоментували чутки
У Twitter Маска повернулись акаунти Путіна та МЗС РосіїУ Twitter Маска повернулись акаунти Путіна та МЗС Росії
Google порахував, скільки мільярдів доходу отримали українські стартапи у 2022 роціGoogle порахував, скільки мільярдів доходу отримали українські стартапи у 2022 році
Блок рекламы


Похожие новости
У Twitter Маска повернулись акаунти Путіна та МЗС РосіїУ Twitter Маска повернулись акаунти Путіна та МЗС Росії
У Twitter логотип із пташкою змінився на собаку Doge: як це пояснює Ілон МаскУ Twitter логотип із пташкою змінився на собаку Doge: як це пояснює Ілон Маск
Після приходу Маска Twitter покинули 80% співробітників — CNBCПісля приходу Маска Twitter покинули 80% співробітників — CNBC
Twitter скоротив 80% співробітників після придбання компанії Маском – CNBCTwitter скоротив 80% співробітників після придбання компанії Маском – CNBC
Starlink Ілона Маска підвищує тарифи для українців, скільки доведеться доплатити: "можете скасувати, якщо..."Starlink Ілона Маска підвищує тарифи для українців, скільки доведеться доплатити: "можете скасувати, якщо..."
Ілон Маск звинуватив Apple у цензурі та пообіцяв опублікувати документи про «придушення свободи слова»Ілон Маск звинуватив Apple у цензурі та пообіцяв опублікувати документи про «придушення свободи слова»
Маск планує додати до Twitter зашифровані повідомлення та відео чатиМаск планує додати до Twitter зашифровані повідомлення та відео чати
Маск звільнив ще більше співробітників Twitter після "жорсткого" чищенняМаск звільнив ще більше співробітників Twitter після "жорсткого" чищення
Маск планує подальші звільнення в Twitter — BloombergМаск планує подальші звільнення в Twitter — Bloomberg
Ілон Маск розблокував Дональда Трампа у TwitterІлон Маск розблокував Дональда Трампа у Twitter
Последние новости
Подгружаем последние новости