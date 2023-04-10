Маск відмовився видаляти твіт Мєдвєдєва про «зникнення України»
Бізнесмен вважає, що люди «мають самі вирішувати».
Ілон Маск, який восени минулого року купив Twitter, відмовився видаляти твіт пост заступника голови Совбєза Росії Дмітрія Мєдвєдєва, в якому той розмірковував про «зникнення України». Бізнесмен
Твіт із назвою «Чому Україна зникне? Тому що вона нікому не потрібна» і подальшими міркуваннями на цю тему Мєдвєдєв опублікував 8 квітня. Користувач звернув увагу Маска на те, що це повідомлення порушує правила спільноти, а також запитав, чому бізнесмен дозволив російським держдіячам повернутися на платформу.
«Усі новини тією чи іншою мірою є пропагандою. Нехай люди вирішують самі», - заявив Маск. Він також додав, що чув, що Путін назвав його військовим злочинцем за підтримку України, тому «його точно не можна назвати моїм найкращим другом».
У
8 квітня ЗМІ звернули увагу на те, що у Twitter повернулися акаунти президента РФ Владіміра Путіна, МЗС Росії та низки пропагандистських ЗМІ.
Перед цим дослідження вихідного коду Twitter показало, що його алгоритм знижує ранги публікацій, які розповідають про події в Україні.