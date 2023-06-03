YouTube припиняє видаляти неправдиві заяви про вибори США 2020 року

На думку компанії продовження такої політики може призвести до ненавмисного ефекту скорочення політичних виступів.

YouTube припинить видаляти відео з неправдивими заявами про фальсифікації на президентських виборах США 2020 року. Про це платформа оголосила в п’ятницю, повідомляє BBC, інформує ZN.ua.

YouTube припиняє видаляти неправдиві заяви про вибори США 2020 року

Цей крок напередодні виборів 2024 року є розворотом політики, запровадженої після голосування 2020 року. Компанія заявила, що видалила десятки тисяч відео, які ставили під сумнів чесність минулих виборів, але тепер настав час переоцінити це. Політика набрала чинності з 2 червня.

Після виборів 2016 року у США YouTube та інші соціальні медіа зазнавали сильного тиску з метою захисту від політичної дезінформації. Платформа, що належить Google, каже, що нова політика вводиться в дію через зміни в сьогоденні.

"У нинішньому середовищі ми виявили, що хоча видалення цього вмісту справді стримує дезінформацію, воно також може призвести до ненавмисного ефекту скорочення політичних виступів без істотного зниження ризику насильства чи іншої реальної шкоди", — йдеться в заяві компанії.

YouTube заявив, що продовжить коригувати свою політику напередодні виборів США 2024 року, але не надав конкретних відомостей про те, що призвело до зміни політики. Компанія додала, що продовжить дотримуватись інших правил дезінформації про вибори — наприклад, відео, які містять оманливі інструкції щодо того, де і як голосувати.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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