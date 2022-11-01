У Росії заявили про злам української програми для військових, але інформація виявилася фейком

Повідомлення пропагандистів спростувало Міністерство оборони України, інформує ZN.ua.

Російські пропагандистські ресурси у вівторок, 1 листопада, почали розповсюджувати інформацію про нібито злам української програми ситуаційної обізнаності Delta, яку використовують наші захисники на полі бою. Однак, у Міністерстві оборони України спростували ці повідомлення й запевнили, що вони є лише черговою інформаційно-психологічною операцією окупантів.

Там пояснили, що РФ саме зараз вдалася до поширення цього фейку, оскільки нещодавно наші фахівці успішно представили оновлену версію системи на закритій конференції експертів і розробників NATO Tide Sprint.

“Тому невдовзі після цього ворог з метою дискредитації почав атакувати систему і поширювати мережею пропагандистських ресурсів інформацію про нібито злам та доступ до її даних”, – зазначили в Міноборони.

Відомство наголосило, що програма продовжує стабільно працювати, а дані в ній залишаються надійно захищеними. Фахівцями не було виявлено несанкціонованих проникнень, тому міністерство закликало українські медіа не поширювати дезінформацію агресора.

“У Міноборони над захистом системи працюють найкращі ІТ-розробники та фахівці з кібербезпеки, які моніторять ворожу активність в режимі реального часу”, – йдеться в повідомленні.


Максим Царук, ZN.ua





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