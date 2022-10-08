2022-10-08
Викрадення Facebook-паролей: Meta попереджає, що мільйон юзерів соцмережі завантажили шкідливі програми
З початку року материнська компанія Facebook і Instagram виявили понад 400 шкідливих програм, доступних на смартфонах під управлінням iOS (Apple) і Android (Google), інформує
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У п’ятницю, 7 жовтня, у компанії Meta попередили, що мільйон користувачів Facebook завантажили або використовували невинні на вигляд мобільні програми, призначені для викрадення їхніх паролів для доступу до соціальної мережі, передає
Оксана Коваль, ZN.ua