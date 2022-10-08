Викрадення Facebook-паролей: Meta попереджає, що мільйон юзерів соцмережі завантажили шкідливі програми

З початку року материнська компанія Facebook і Instagram виявили понад 400 шкідливих програм, доступних на смартфонах під управлінням iOS (Apple) і Android (Google), інформує ZN.ua.

Викрадення Facebook-паролей: Meta попереджає, що мільйон юзерів соцмережі завантажили шкідливі програми
© Pixabay

У п’ятницю, 7 жовтня, у компанії Meta попередили, що мільйон користувачів Facebook завантажили або використовували невинні на вигляд мобільні програми, призначені для викрадення їхніх паролів для доступу до соціальної мережі, передає Le Monde. Pixels.


Оксана Коваль, ZN.ua





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