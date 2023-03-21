Синя галочка у Facebook та Instagram: Meta запустила власну підписку

Компанія Meta запустила платну послугу підписки Meta Verified, яка дозволяє користувачам Facebook та Instagram підтверджувати свої акаунти. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Синя галочка у Facebook та Instagram: Meta запустила власну підписку
Фото: pixabay.com

Вартість підписки

Вартість підписки Meta Verified становить $14,99 в застосунках для iOS та Android та $11,99, якщо оформлювати її через сайт, але така опція доступна лише для Facebook.

Наразі платна послуга підписки доступна у США, Австралії та Новій Зеландії. Нею можуть скористатися користувачі, якім вже виповнилось 18 років.

Які переваги має Meta Verified

Перевірка. Користувачі можуть довести, що їх акаунт справжній за допомогою державного посвідчення особи.

Захист облікового запису. Активний моніторинг відстежує інші облікові записи, які видають себе за вас. Також акаунт захищений за допомогою обов’язкової двофакторної автентифікації.

Додаткові функції. Користувачі Meta Verified отримують ексклюзивні наклейки на Facebook, Instagram Stories і Facebook Reels, а також 100 зірок на місяць на Facebook, завдяки яким можна висловити свою підтримку іншим творцям.

Пряма підтримка. Користувачі можуть отримати підтримку від реальної людини.





Интересные новости
Другий раунд скорочень: Meta звільнить ще 10 тисяч працівниківДругий раунд скорочень: Meta звільнить ще 10 тисяч працівників
Російські хакери готують нову кібератаку на Україну – звіт MicrosoftРосійські хакери готують нову кібератаку на Україну – звіт Microsoft
Meta згортає підтримку NFT у Facebook та InstagramMeta згортає підтримку NFT у Facebook та Instagram
Фонд держмайна починає співпрацю з Google: що це значитьФонд держмайна починає співпрацю з Google: що це значить
У Чехії посадовцям заборонили використовувати TikTokУ Чехії посадовцям заборонили використовувати TikTok
Блок рекламы


Похожие новости
Starlink запустила глобальний роумінгStarlink запустила глобальний роумінг
Другий раунд скорочень: Meta звільнить ще 10 тисяч працівниківДругий раунд скорочень: Meta звільнить ще 10 тисяч працівників
Meta згортає підтримку NFT у Facebook та InstagramMeta згортає підтримку NFT у Facebook та Instagram
Власник Facebook – Meta – розробляє нову соцмережуВласник Facebook – Meta – розробляє нову соцмережу
Цього тижня Meta звільнить ще кілька тисяч співробітників — BloombergЦього тижня Meta звільнить ще кілька тисяч співробітників — Bloomberg
Meta працює над власними чат-ботами зі штучним інтелектомMeta працює над власними чат-ботами зі штучним інтелектом
За рік Meta (Facebook) втратила 2 мільйони українських користувачів, Instagram — удвічі більшеЗа рік Meta (Facebook) втратила 2 мільйони українських користувачів, Instagram — удвічі більше
У Facebook та Instagam можуть з'явитися платні галочки верифікаціїУ Facebook та Instagam можуть з'явитися платні галочки верифікації
У Instagram з'являться "канали" за аналогією з TelegramУ Instagram з'являться "канали" за аналогією з Telegram
Названа кількість користувачів FacebookНазвана кількість користувачів Facebook
Последние новости
Подгружаем последние новости