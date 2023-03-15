Другий раунд скорочень: Meta звільнить ще 10 тисяч працівників

Meta Platforms Inc., власник Facebook та Instagram, офіційно повідомила про новий раунд звільнень — компанія скоротить 10 000 співробітників лише через чотири місяці після того, як звільнила 11 000 працівників. Про це пише Reuters .

Фото: dev.ua

Другий раунд

Це буде друга серія масових звільнень від технологічного гіганта, після звільнення 11 працівників у листопаді 2022 року.

Марк Цукерберг заявив, що скорочення будуть «жорсткими» і відбудуться у межах «року ефективності». Окрім звільнення 10 000 людей, ще 5 000 відкритих вакансій у компанії залишаться незаповненими.

Причина звільнень

Серед факторів, що впливають на Meta, він назвав підвищення процентних ставок у США , глобальну геополітичну нестабільність і посилення регулювання.

Масові звільнення є частиною реструктуризації Meta, яка передбачає оптимізацію організаційної структури компанії, скасування менш пріоритетних проєктів і зниження рівня найму.