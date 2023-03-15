Другий раунд скорочень: Meta звільнить ще 10 тисяч працівників
Meta Platforms Inc., власник Facebook та Instagram, офіційно повідомила про новий раунд звільнень — компанія скоротить 10 000 співробітників лише через чотири місяці після того, як звільнила 11 000 працівників. Про це пише
Другий раунд
Це буде друга серія масових звільнень від технологічного гіганта, після звільнення 11 працівників у листопаді 2022 року.
Марк Цукерберг заявив, що скорочення будуть «жорсткими» і відбудуться у межах «року ефективності». Окрім звільнення 10 000 людей, ще 5 000 відкритих вакансій у компанії залишаться незаповненими.
Причина звільнень
Серед факторів, що впливають на Meta, він назвав підвищення процентних ставок у США, глобальну геополітичну нестабільність і посилення регулювання.
Масові звільнення є частиною реструктуризації Meta, яка передбачає оптимізацію організаційної структури компанії, скасування менш пріоритетних проєктів і зниження рівня найму.