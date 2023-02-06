Кібербезпека Європи під загрозою: тисячі комп’ютерних серверів уражені програмою-вимагачем

Національне агентство з кібербезпеки Італії (ACN) попередило в неділю про масштабну кампанію з поширення програм-вимагачів на тисячах комп’ютерних серверів у Європі та Північній Америці. Франція, Фінляндія та Італія є найбільш постраждалими країнами в Європі на даний момент, тоді як США і Канада також мають велику кількість уражених цілей, передає Politico .