Кібербезпека Європи під загрозою: тисячі комп’ютерних серверів уражені програмою-вимагачем

Попередньо зафіксовану вразливість серверів не виправили, фактично залишаючи відкритими двері для хакерів і нових атак, інформує ZN.ua.

Кібербезпека Європи під загрозою: тисячі комп’ютерних серверів уражені програмою-вимагачем
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Національне агентство з кібербезпеки Італії (ACN) попередило в неділю про масштабну кампанію з поширення програм-вимагачів на тисячах комп’ютерних серверів у Європі та Північній Америці. Франція, Фінляндія та Італія є найбільш постраждалими країнами в Європі на даний момент, тоді як США і Канада також мають велику кількість уражених цілей, передає Politico.


Оксана Коваль, ZN.ua





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