2022-10-17
СБУ нейтралізувала 3,5 тисячі кібератак цього року
У Службі також зазначили, що контрнаступ України на кіберфронті розпочався 24 лютого, інформує
СБУ нейтралізувала 3,5 тисячі кібератак© unsplash/comparefibre
Служба безпеки України виявила та нейтралізувала 3,5 тисячі кібератак цього року. Про це
За його словами, якби кібератаки були успішними, в Україні перестали працювати світлофори, був би відсутній зв'язок, були б втрачені державні секрети та наукові розробки. Крім того, хакери були націлені на крадіжку персональних даних.
Фаїна Вауліна, ZN.ua