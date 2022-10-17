СБУ нейтралізувала 3,5 тисячі кібератак цього року

Служба безпеки України виявила та нейтралізувала 3,5 тисячі кібератак цього року. Про це заявив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

За його словами, якби кібератаки були успішними, в Україні перестали працювати світлофори, був би відсутній зв'язок, були б втрачені державні секрети та наукові розробки. Крім того, хакери були націлені на крадіжку персональних даних.