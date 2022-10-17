СБУ нейтралізувала 3,5 тисячі кібератак цього року

У Службі також зазначили, що контрнаступ України на кіберфронті розпочався 24 лютого, інформує ZN.ua.

СБУ нейтралізувала 3,5 тисячі кібератак цього року
СБУ нейтралізувала 3,5 тисячі кібератак
© unsplash/comparefibre

Служба безпеки України виявила та нейтралізувала 3,5 тисячі кібератак цього року. Про це заявив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

За його словами, якби кібератаки були успішними, в Україні перестали працювати світлофори, був би відсутній зв'язок, були б втрачені державні секрети та наукові розробки. Крім того, хакери були націлені на крадіжку персональних даних.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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