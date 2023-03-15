Amazon почне тестування супутникового інтернету наступного року

Компанія Amazon планує запустити свої перші супутники Project Kuiper у 2024 році та почати бета-тестування своєї амбітної послуги супутникового інтернету того ж року. Передбачається, що новий проект створить конкуренцію Starlink Ілона Маска. Про це повідомляє Bloomberg.

Фото: kurs.com.ua

Дейв Лімп, старший віце-президент Amazon з пристроїв і послуг, продемонстрував різні прототипи користувальницьких терміналів, які майбутні клієнти використовуватимуть для підключення до супутникового інтернету.

Прототипи

Прототипи включали три антени різних розмірів, у тому числі невелику семидюймову квадратну модель, лише трохи більшу за Amazon Kindle.

«Це кардинально відрізняється від усього, що ви коли-небудь бачили», — сказав Лімп.

Найменша модель Amazon пропонує швидкість до 100 мегабіт на секунду. Більша 11-дюймова квадратна антена здатна передавати 400 мегабіт на секунду, а модель розміром 19 на 30 дюймів (50 на 70 см) може обробляти 1 гігабіт на секунду.

Ціни

Компанія не розкриває ціни на свої пристрої, але планує виробляти 11-дюймову квадратну версію менше ніж за $400.

Зростання акцій

Після анонсу проекту акції Amazon зросли на 2,5%.