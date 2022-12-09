Google, Amazon, Oracle та Microsoft уклали з Пентагоном хмарну угоду на суму до $9 мільярдів

В середу, 7 грудня, Пентагон уклав контракти на хмарні обчислення на суму 9 мільярдів доларів кожен з компаніями Google , Amazon Web Services, Microsoft і Oracle. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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Контракти, які триватимуть до 2028 року, нададуть Міністерству оборони США доступ до несекретних, секретних і надсекретних даних для військовослужбовців по всьому світу і будуть служити основою для сучасних операцій.

Цей крок був зроблений через кілька місяців після того, як на початку 2022 року Пентагон відклав своє рішення про укладення контракту на спільну хмарну платформу для ведення бойових дій (Joint Warfighting Cloud Capability, JWCC) в масштабах всієї організації.

Ця угода наближає військових до компаній приватного сектора, багато з яких розподіляють свої хмарні обчислення між кількома постачальниками, щоб уникнути прив'язки до якогось конкретного постачальника.

Це перезапуск процесу в Пентагоні після суперечок через звинувачення в політизації контракту JEDI. Цей контракт був присуджений компанії Microsoft , але потім Міністерство оборони заявило на тлі затримок (в тому числі через юридичні проблеми з боку Amazon), що технологія змінилася і більше не відповідає його потребам.