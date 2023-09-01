Українці продаватимуть товари на Amazon без комісії ще рік - Федоров

Це рішення допоможе українцям масштабувати свій бізнес.

Найбільша у світі за обігом компанія, яка продає товари та послуги через Інтернет. Amazon продовжила пільгові умови для бізнесу з України до вересня 2024 року, інформує ZN.ua.

Українці продаватимуть товари на Amazon без комісії ще рік - Федоров
© retaildetail.eu

Таким чином, українські підприємці надалі продаватимуть товари на Amazon без комісії, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Компанія продовжила пільгові умови для бізнесу з України ще на рік. Підприємці не сплачуватимуть комісію в 7–17% за кожен проданий товар», - уточнив Федоров.

За його словами, рішення Amazon допоможе українському бізнесу активніше розвиватися, масштабуватися на міжнародний рівень та підсилювати бренд України за кордоном.

«Дякую компанії за те, що відгукнулася на нашу пропозицію про скасування комісії для українців минулого року та продовжила термін до вересня 2024-го. Підтримка технологічних гігантів дуже важлива для України», - наголосив міністр.


Володимир Дедей, ZN.ua





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Українці продаватимуть товари на Amazon без комісії ще рік - ФедоровУкраїнці продаватимуть товари на Amazon без комісії ще рік - Федоров
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