«Старлінк» в Україні працює без проблем — Федоров

Проблем з роботою терміналів «Старлінк» в Україні наразі не спостерігається. Про це пише УП з посиланням на коментар міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Раніше повідомлялось, що SpaceX обмежила використання інтернету Starlink для українських військових, однак Федоров спростував цю інформацію.

«Дійсно, декілька місяців тому були зміни в функціонуванні geofencing. Зараз в Україні не спостерігається проблем з роботою терміналів «Старлінк», — наголосив він.

Міністр додав, що сьогодні Україна отримала перші кілька тисяч терміналів з Німеччини. Загалом планується отримання 10 тисяч «Старлінків».

Разом із тим, за словами Федорова, Ілон Маск є «одним з найбільших приватних донорів нашої майбутньої перемоги».

«Внесок компанії SpaceX, за нашими оцінками, це більше, ніж 100 мільйонів доларів. Сподіваємося на подальшу стабільну роботу «Старлінків» в Україні», — зазначив урядовець.

Як повідомлялось, президентка SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що її компанія вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками на фронті.