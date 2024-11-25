В Україні запускають реєстр домашніх тварин: як авторизуватися

Відсьогодні 25 листопада в Україні запускають Єдиний державний реєстр домашніх тварин, який матиме два етапи. Першим стане авторизація ветлікарів, а далі - реєстрація тварин.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, інформує Апостроф .

Посадовець зазначив, що наразі відкрили авторизацію для ветлікарів.

"Це державний реєстр на платформі Дія.Engine. Тут зберігатимуться дані про котів, собак і тхорів: кличка і опис тварини, інформація про вакцинацію та біостерилізацію, контакти власників або утримувачів, та інші суттєві для здоров’я тварини дані. На першому етапі, який вже стартував, Мінагрополітики зосередиться на залученні ветеринарних клінік і лікарів до роботи з платформою", - пояснив Коваль.

Тож авторизуватися можна так: