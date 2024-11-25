В Україні запускають реєстр домашніх тварин: як авторизуватися

Відсьогодні 25 листопада в Україні запускають Єдиний державний реєстр домашніх тварин, який матиме два етапи. Першим стане авторизація ветлікарів, а далі - реєстрація тварин.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, інформує Апостроф.

Посадовець зазначив, що наразі відкрили авторизацію для ветлікарів.

"Це державний реєстр на платформі Дія.Engine. Тут зберігатимуться дані про котів, собак і тхорів: кличка і опис тварини, інформація про вакцинацію та біостерилізацію, контакти власників або утримувачів, та інші суттєві для здоров’я тварини дані. На першому етапі, який вже стартував, Мінагрополітики зосередиться на залученні ветеринарних клінік і лікарів до роботи з платформою", - пояснив Коваль.

Тож авторизуватися можна так:

  • подати заявку до Держпродспоживслужби. Для цього керівник закладу ветеринарної медицини заповнює заяву у кабінеті в Реєстрі - це забирає не більше 30 хвилин. Держпродспоживслужба має перевірити дані у заяві впродовж 10 робочих днів, погодити чи відхилити заяву та надіслати сповіщення про результат розгляду на електронну пошту заявника;
  • після підтвердження авторизації керівник ветеринарного закладу зможе внести до Реєстру дані про ветеринарних лікарів, які безпосередньо реєструватимуть чотирилапих пацієнтів у Реєстрі. Після цього ветлікарі-Агенти з реєстрації мають зайти до своїх кабінетів у Реєстрі та дозаповнити дані про себе;
  • після успішної авторизації ветеринарний заклад буде готовий розпочати реєстрацію домашніх тварин разом з офіційним стартом другого етапу запуску Реєстру - кампанії з реєстрації тварин, про яку оголосять додатково.

Тетяна Карпенко, Апостроф





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