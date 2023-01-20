Бред Сміт: російські кібератаки в Україні ослабли останніми тижнями, але можуть посилитися навесні

Microsoft готова до наступальної кібервійни.

Бред Сміт: російські кібератаки в Україні ослабли останніми тижнями, але можуть посилитися навесні
© bhva.ua

За останній місяць російські кібератаки на українські цілі ослабли, повідомив у четвер в інтерв'ю CNN президент Microsoft Бред Сміт на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, але попередив, що з настанням весни ситуація може змінитися.

"Останні 30 днів російські кібератаки були спокійнішими", — сказав він, додавши, що Microsoft також спостерігає аналогічний спад прокремлівської цифрової пропаганди, пов'язаної з війною в Україні.

"Зараз російський уряд, як ми бачимо, змушений спрямовувати такі значні ресурси на підтримку населення, що за межами Росії спостерігається невеликий перепочинок", — сказав Сміт. Проте, за його словами, ситуація може швидко змінитись.

"Зазвичай, коли настає весна, військові розпочинають наступ", — сказав Сміт. - Ми повинні бути готові до наступальної кібервійни, наступальних дій з надання кібервпливу, і це частина того, до чого ми готуємось", — сказав він.

Станом на 19 січня Microsoft витратила 436 мільйонів доларів на фінансову та технологічну допомогу Україні, зазначив Сміт.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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