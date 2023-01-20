Бред Сміт: російські кібератаки в Україні ослабли останніми тижнями, але можуть посилитися навесні
Microsoft готова до наступальної кібервійни.
За останній місяць російські кібератаки на українські цілі ослабли,
"Останні 30 днів російські кібератаки були спокійнішими", — сказав він, додавши, що Microsoft також спостерігає аналогічний спад прокремлівської цифрової пропаганди, пов'язаної з війною в Україні.
"Зараз російський уряд, як ми бачимо, змушений спрямовувати такі значні ресурси на підтримку населення, що за межами Росії спостерігається невеликий перепочинок", — сказав Сміт. Проте, за його словами, ситуація може швидко змінитись.
"Зазвичай, коли настає весна, військові розпочинають наступ", — сказав Сміт. - Ми повинні бути готові до наступальної кібервійни, наступальних дій з надання кібервпливу, і це частина того, до чого ми готуємось", — сказав він.
Станом на 19 січня Microsoft витратила 436 мільйонів доларів на фінансову та технологічну допомогу Україні, зазначив Сміт.