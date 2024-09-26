В Україні викрили схему конвертації електронних грошей через підсанкційну платіжну систему Webmoney

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які незаконно обмінювали електронні гроші із підсанкційної платіжної системи Webmoney Transfer на безготівкові кошти та готівку. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

В Україні викрили схему конвертації електронних грошей через підсанкційну платіжну систему Webmoney
Фото: t.me/pgo_gov_ua

«Фігуранти здійснювали всі транзакції, в тому числі й з російським рублем, без ліцензії Національного банку України та з порушеннями законодавства України», — йдеться у повідомленні.

Крім того, перевіряється ймовірне використання згадуваного механізму у фінансуванні спецслужбами країни-агресора підривної діяльності проти України.

Встановлено, що підозрювані розміщували заявки на придбання, продаж та виведення електронних коштів на одному з російських сайтів.

Надалі отримували від інших осіб оплату та здійснювали перекази з власних електронних гаманців.

Загальний обсяг проведених фінансових операцій становить десятки мільйонів гривень.

Обшуки

Правоохоронці провели 14 обшуків в Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій Запорізькій областях.

12 особам було оголошено про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей).

Досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України триває.





Интересные новости
В Україні викрили схему конвертації електронних грошей через підсанкційну платіжну систему WebmoneyВ Україні викрили схему конвертації електронних грошей через підсанкційну платіжну систему Webmoney
Блок рекламы


Похожие новости
"Вимагаю повернення": в Х запустили кумедний флешмоб через "неадекватний сервіс""Вимагаю повернення": в Х запустили кумедний флешмоб через "неадекватний сервіс"
Google планує стягувати плату за пошукову систему на основі ШІGoogle планує стягувати плату за пошукову систему на основі ШІ
В Україні скоро запрацює сервіс "е-Риба": у МінАПК вважають, що він мінімізує корупційні ризикиВ Україні скоро запрацює сервіс "е-Риба": у МінАПК вважають, що він мінімізує корупційні ризики
Розповсюдження онлайн-шахрайства в Україні та ставлення до нього населення — дослідження VisaРозповсюдження онлайн-шахрайства в Україні та ставлення до нього населення — дослідження Visa
Чатбот зі штучним інтелектом від Google вже доступний в Україні: що він можеЧатбот зі штучним інтелектом від Google вже доступний в Україні: що він може
США надали Україні доступ до Chainalysis, що дозволяє відстежувати активи росіян у криптовалютіСША надали Україні доступ до Chainalysis, що дозволяє відстежувати активи росіян у криптовалюті
Не лише TikTok: в Україні вимагають терміново заборонити Telegram, у чому причинаНе лише TikTok: в Україні вимагають терміново заборонити Telegram, у чому причина
В Україні заблокували 52 сайти з алкоголем — ЗМІВ Україні заблокували 52 сайти з алкоголем — ЗМІ
«Старлінк» в Україні працює без проблем — Федоров«Старлінк» в Україні працює без проблем — Федоров
Бред Сміт: російські кібератаки в Україні ослабли останніми тижнями, але можуть посилитися навесніБред Сміт: російські кібератаки в Україні ослабли останніми тижнями, але можуть посилитися навесні
Последние новости
Подгружаем последние новости