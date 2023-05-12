США надали Україні доступ до Chainalysis, що дозволяє відстежувати активи росіян у криптовалюті

У Chainalysis зазначають, що темпи фінансування «проросійських груп» сповільнюються

Відділ кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів США (IRS) співпрацює з Україною, щоб відслідковувати тих, хто ховається від антиросійських санкцій за допомогою криптовалют. У IRS зазначають, що співпрацюють з американською аналітичною компанією Chainalysis та українськими слідчими для відстеження росіян, які могли використовувати криптовалюту для приховування своїх активів після вторгнення Росії в Україну, повідомляє Bloomberg, інформує ZN.ua.

IRS спонсорує доступ українських слідчих до інструментів Chainalysis, а також пропонує українським правоохоронним органам тренінги з відстеження транзакцій блокчейну.

«Обмін інструментами не тільки захищає фінансову систему США, але й глобальну економіку», – заявив керівник Відділу кримінальних розслідувань IRS Джим Лі.

Співзасновник і головний виконавчий директор Chainalysis Майкл Гронагер, заявив, що важко точно оцінити, скільки грошей російських олігархів проходить через Україну, оскільки робота з виявлення цих транзакцій триває. За його даними, за останній рік близько п’яти мільйонів доларів пожертвувань було спрямовано приблизно 100 різним проросійським групам, але темпи пожертвувань починають сповільнюватися.

Компанія Chainalysis спеціалізується на програмному забезпеченні, яке допомагає аналізувати блокчейн. Серед їхніх клієнтів Федеральне бюро розслідувань, агентство з контролю за наркотиками в США, IRS та Національне агентство боротьби зі злочинності Сполученого Королівства.

Раніше Сполучені Штати, Південна Корея і Японія заявили, що криптовалюта, викрадена північнокорейськими хакерами, була ключовим джерелом фінансування програм озброєнь КНДР.


Стас Константинов, ZN.ua





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США надали Україні доступ до Chainalysis, що дозволяє відстежувати активи росіян у криптовалютіСША надали Україні доступ до Chainalysis, що дозволяє відстежувати активи росіян у криптовалюті
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