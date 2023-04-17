Росіяни намагаються шпигувати і у Tinder - Die Welt

У застосунку для знайомств німецькі військові та політики можуть потрапити до любовної пастки.

Німецька влада нині попереджає не тільки про кібератаки, але й про «любовні пастки» для військових на платформах знайомств. Про це повідомляє німецьке видання Die Welt, інформує ZN.ua.

Росіяни намагаються шпигувати і у Tinder - Die Welt

Видання пише, що, приміром, на популярній платформі для знайомств Tinder, німецький військовий може знайти зовсім не те, що шукає: «Просто проведіть праворуч по екрану мобільного телефону, і там на вас вже чекає партнер вашої мрії. Або російська спецслужба».

Йдеться про те, що російські шпигунки намагаються зав’язати спілкування у Tinder з впливовими особами, аби отримати потрібну інформацію. Передусім їх цікавлять дані про ФРН та війну в Україні. Про це Die Welt дізналося у контррозвідників своєї країни.

«Співробітники розвідувальних служб РФ використовують соцмережі, щоб встановити контакти з військовими Бундесвера, спробувати вивідати інформацію або, по можливості, завербувати їх», – йдеться у заяві Служби військової контррозвідки Німеччини.


Іван Шевчук, ZN.ua





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