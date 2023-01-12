Росіяни атакували інтернет-аукціон гравюр Бенксі зі збору коштів для України

У благодійному фонді повідомили про тисячі незаконних реєстрацій, інформує ZN.ua.

Росіяни атакували інтернет-аукціон гравюр Бенксі зі збору коштів для України

Інтернет-аукціон гравюр Бенксі для України став об’єктом ворожих атак з Росії. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на благодійну організацію Legacy of War Foundation, яка надає підтримку цивільним особам, що постраждали від конфлікту.

Всесвітньо відомий художник графіті Бенксі оголосив про продаж лімітованого тиражу з 50 трафаретів для збору коштів на підтримку «наших друзів в Україні».

Для отримання принтів з мишою, яка дряпається по стінці коробки з написом «крихке» вартістю 5000 фунтів стерлінгів за штуку, шанувальники мали зареєструватися в Інтернеті. Але, за даними Legacy of War Foundation, виникла проблема з незаконними реєстраціями.

«Наразі ми переглядаємо зареєстровані записи та незабаром повідомимо заявників, яких було успішно зареєстровано», — йдеться у заяві благодійної організації на її веб-сайті.

За даними організації, вони отримали понад 1 мільйон запитів, які включали також щонайменше 3500 ворожих атак з російських IP-адрес.

В благодійній організації розповіли, що кожен наданий на продаж відбиток підписаний, пронумерований і є унікальним, оскільки Бенксі особисто наніс «мишачі подряпини» на кожен екземпляр за допомогою заточеного різака для піци.

Пояснюючи, чому він вирішив співпрацювати з фондом минулого місяця, Бенксі розповів, що бачив роботу його представників в Україні.

«Я бачив, як команда Legacy of War прибула та надала медичну допомогу, обігрівачі, чисту воду та підтримку людям, які постраждали внаслідок ракетної атаки», — пояснив він, додавши, що команда фонду позичила йому для роботи одну зі своїх машин швидкої допомоги.

«Вона виявилась надзвичайно корисною, коли розлючена бабуся побачила, що я малюю на її будинку, і викликала поліцію. Я вважаю, що найменше, що я можу зробити, це зібрати достатньо грошей, щоб замінити номерні знаки на автомобілях швидкої допомоги, які я скомпрометував», — пожартував він.

Виручені від продажу кошти будуть спрямовані на придбання нових машин швидкої допомоги та допоміжних транспортних засобів, які будуть використовуватися для порятунку людей з обмеженими можливостями, людей похилого віку та цивільних.

Крім того, за словами Джайлза Далі, генерального директора фонду, вони планують надіслати громадам, які стикаються з жорстокою зимою без електрики, генератори, газові обігрівачі та ліхтарі на сонячних батареях.

«І крім того ми зможемо продовжити нашу підтримку притулків у Києві для жінок та ЛГБТК-спільноти», — наголосив він.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Хакерська Cold River з РФ атакувала 3 ядерні дослідницькі лабораторії в СШАХакерська Cold River з РФ атакувала 3 ядерні дослідницькі лабораторії в США
Тайвань планує створити власний аналог Starlink на випадок атаки Китаю – FTТайвань планує створити власний аналог Starlink на випадок атаки Китаю – FT
Росіяни атакували інтернет-аукціон гравюр Бенксі зі збору коштів для УкраїниРосіяни атакували інтернет-аукціон гравюр Бенксі зі збору коштів для України
Блок рекламы


Похожие новости
Розвідка РФ причетна до кібератак на транспортні компанії України та Польщі — CNNРозвідка РФ причетна до кібератак на транспортні компанії України та Польщі — CNN
Польща купила для України ще 1570 терміналів StarlinkПольща купила для України ще 1570 терміналів Starlink
В СБУ заявили, що кожного дня відбивають близько 10 кібератак на стратегічні об’єкти УкраїниВ СБУ заявили, що кожного дня відбивають близько 10 кібератак на стратегічні об’єкти України
Російські хакери атакували Мінфін СШАРосійські хакери атакували Мінфін США
Російські хакери атакували сайт Кнесету, назвавши це помстоюРосійські хакери атакували сайт Кнесету, назвавши це помстою
Не лише StarLink — у Пентагоні розповіли, що шукають інші варіанти для УкраїниНе лише StarLink — у Пентагоні розповіли, що шукають інші варіанти для України
IT-армія України зламала сайт ОДКБ та привітала Путіна з днем народженняIT-армія України зламала сайт ОДКБ та привітала Путіна з днем народження
За два тижні IT-армія України атакувала 4000 ресурсів окупантівЗа два тижні IT-армія України атакувала 4000 ресурсів окупантів
ІТ-армія України зламала сайт групи Wagner GroupІТ-армія України зламала сайт групи Wagner Group
Російська «ВКонтакті» почала забороняти збори коштів на підтримку армії РФРосійська «ВКонтакті» почала забороняти збори коштів на підтримку армії РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости