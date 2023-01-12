Росіяни атакували інтернет-аукціон гравюр Бенксі зі збору коштів для України

Інтернет-аукціон гравюр Бенксі для України став об’єктом ворожих атак з Росії. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на благодійну організацію Legacy of War Foundation, яка надає підтримку цивільним особам, що постраждали від конфлікту.

Всесвітньо відомий художник графіті Бенксі оголосив про продаж лімітованого тиражу з 50 трафаретів для збору коштів на підтримку «наших друзів в Україні».

Для отримання принтів з мишою, яка дряпається по стінці коробки з написом «крихке» вартістю 5000 фунтів стерлінгів за штуку, шанувальники мали зареєструватися в Інтернеті. Але, за даними Legacy of War Foundation, виникла проблема з незаконними реєстраціями.

«Наразі ми переглядаємо зареєстровані записи та незабаром повідомимо заявників, яких було успішно зареєстровано», — йдеться у заяві благодійної організації на її веб-сайті.

За даними організації, вони отримали понад 1 мільйон запитів, які включали також щонайменше 3500 ворожих атак з російських IP-адрес.

В благодійній організації розповіли, що кожен наданий на продаж відбиток підписаний, пронумерований і є унікальним, оскільки Бенксі особисто наніс «мишачі подряпини» на кожен екземпляр за допомогою заточеного різака для піци.

Пояснюючи, чому він вирішив співпрацювати з фондом минулого місяця, Бенксі розповів, що бачив роботу його представників в Україні.

«Я бачив, як команда Legacy of War прибула та надала медичну допомогу, обігрівачі, чисту воду та підтримку людям, які постраждали внаслідок ракетної атаки», — пояснив він, додавши, що команда фонду позичила йому для роботи одну зі своїх машин швидкої допомоги.

«Вона виявилась надзвичайно корисною, коли розлючена бабуся побачила, що я малюю на її будинку, і викликала поліцію. Я вважаю, що найменше, що я можу зробити, це зібрати достатньо грошей, щоб замінити номерні знаки на автомобілях швидкої допомоги, які я скомпрометував», — пожартував він.

Виручені від продажу кошти будуть спрямовані на придбання нових машин швидкої допомоги та допоміжних транспортних засобів, які будуть використовуватися для порятунку людей з обмеженими можливостями, людей похилого віку та цивільних.

Крім того, за словами Джайлза Далі, генерального директора фонду, вони планують надіслати громадам, які стикаються з жорстокою зимою без електрики, генератори, газові обігрівачі та ліхтарі на сонячних батареях.

«І крім того ми зможемо продовжити нашу підтримку притулків у Києві для жінок та ЛГБТК-спільноти», — наголосив він.