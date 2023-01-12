Росіяни атакували інтернет-аукціон гравюр Бенксі зі збору коштів для України
У благодійному фонді повідомили про тисячі незаконних реєстрацій, інформує
Інтернет-аукціон гравюр Бенксі для України став об’єктом ворожих атак з Росії. Про це
Всесвітньо відомий художник графіті Бенксі оголосив про продаж лімітованого тиражу з 50 трафаретів для збору коштів на підтримку «наших друзів в Україні».
Для отримання принтів з мишою, яка дряпається по стінці коробки з написом «крихке» вартістю 5000 фунтів стерлінгів за штуку, шанувальники мали зареєструватися в Інтернеті. Але, за даними Legacy of War Foundation, виникла проблема з незаконними реєстраціями.
«Наразі ми переглядаємо зареєстровані записи та незабаром повідомимо заявників, яких було успішно зареєстровано», — йдеться у заяві благодійної організації на її веб-сайті.
За даними організації, вони отримали понад 1 мільйон запитів, які включали також щонайменше 3500 ворожих атак з російських IP-адрес.
В благодійній організації розповіли, що кожен наданий на продаж відбиток підписаний, пронумерований і є унікальним, оскільки Бенксі особисто наніс «мишачі подряпини» на кожен екземпляр за допомогою заточеного різака для піци.
Пояснюючи, чому він вирішив співпрацювати з фондом минулого місяця, Бенксі розповів, що бачив роботу його представників в Україні.
«Я бачив, як команда Legacy of War прибула та надала медичну допомогу, обігрівачі, чисту воду та підтримку людям, які постраждали внаслідок ракетної атаки», — пояснив він, додавши, що команда фонду позичила йому для роботи одну зі своїх машин швидкої допомоги.
«Вона виявилась надзвичайно корисною, коли розлючена бабуся побачила, що я малюю на її будинку, і викликала поліцію. Я вважаю, що найменше, що я можу зробити, це зібрати достатньо грошей, щоб замінити номерні знаки на автомобілях швидкої допомоги, які я скомпрометував», — пожартував він.
Виручені від продажу кошти будуть спрямовані на придбання нових машин швидкої допомоги та допоміжних транспортних засобів, які будуть використовуватися для порятунку людей з обмеженими можливостями, людей похилого віку та цивільних.
Крім того, за словами Джайлза Далі, генерального директора фонду, вони планують надіслати громадам, які стикаються з жорстокою зимою без електрики, генератори, газові обігрівачі та ліхтарі на сонячних батареях.
«І крім того ми зможемо продовжити нашу підтримку притулків у Києві для жінок та ЛГБТК-спільноти», — наголосив він.