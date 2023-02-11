USAID виділить додаткові $60 млн на зміцнення кібербезпеки України

Кошти, зокрема, допоможуть захистити від кібератак критичну інфраструктуру, інформує ZN.ua.

USAID виділить додаткові $60 млн на зміцнення кібербезпеки України
© Міністерство цифрової трансформації

Агентство США з міжнародного розвитку вирішило надати Україні додаткові 60 мільйонів доларів для посилення кібербезпеки. Про нову підтримку повідомило Міністерство цифрової трансформації в Telegram.

Як зазначається, гроші допоможуть уряду нашої держави покращити захист від хакерських атак критичної інфраструктури, а також зміцнити наявні ініціативи з цифрової трансформації, у тому числі роботу над застосунком "Дія".

З метою подібної допомоги USAID планує співпрацювати з Новою Зеландією та Данією, підтримувати партнерство з іншими країнами, які теж підтримують Україну.


Максим Царук, ZN.ua





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