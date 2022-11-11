Польща купила для України ще 1570 терміналів Starlink

Термінали вже в Україні.

Уряд Польщі купив і передав Україні ще 1570 терміналів Starlink, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Це особливо важливо зараз, адже через російські обстріли маємо проблеми з електроенергією. Коли світло зникає – в деяких регіонах не працюють мобільні оператори та інтернет-провайдери», – сказав міністр.

Де розмістять нові термінали Starlink:

  • у спеціально створених публічних точках WI-FI у зв’язку із регулярним відключенням світла та зникненням зв’язку у багатьох українців;
  • у цивільних адміністраціях на деокупованих територіях;
  • на об’єктах “Укрзалізниці”, щоб пасажири та працівники мали стабільний мобільний зв‘язок та інтернет.

З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від донорів та партнерів понад 20 тисяч терміналів Старлінк.

Федоров подякував польському уряду за постійну підтримку та групі логістичних компаній ZAMMLER за безкоштовну доставку нової партії терміналів в Україну.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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