Маск знайшов нове виправдання відключенню Starlink біля Криму
Американський мільярдер наголосив, що увімкнути інтернет у Криму йому нібито не дозволили санкції США, введені проти Росії.
Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що відключив Starlink під час операції ЗСУ у Криму нібито через те, що США ввели санкції проти Росії. Про це він
"Причина, по якій його Starlink вимкнули насправді цікава, тому що США запровадили санкції проти РФ і нам фактично не дозволено... це включає Крим під санкції і нам фактично заборонено вмикати підключення до країни без схвалення уряду США", – зазначив Маск.
Американський підприємець наголосив, Україна не попереджала, що їй потрібен зв?язок у районі Криму. Запит від Києва нібито надійшов практично "посеред ночі".
За його словами, зрозумівши плани України, SpaceX відмовила. Скальний мільярдер порівняв запит на включення зв'язку в Криму з атакою типу "Перл-Гарбор".
Він також додав, що підключив би Starlink у разі вказівки Білого дому.