Маск знайшов нове виправдання відключенню Starlink біля Криму

Американський мільярдер наголосив, що увімкнути інтернет у Криму йому нібито не дозволили санкції США, введені проти Росії.

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Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що відключив Starlink під час операції ЗСУ у Криму нібито через те, що США ввели санкції проти Росії. Про це він розповів на технологічній конференції All-In Summit, інформує ZN.ua .

"Причина, по якій його Starlink вимкнули насправді цікава, тому що США запровадили санкції проти РФ і нам фактично не дозволено... це включає Крим під санкції і нам фактично заборонено вмикати підключення до країни без схвалення уряду США ", – зазначив Маск.

Американський підприємець наголосив, Україна не попереджала, що їй потрібен зв?язок у районі Криму. Запит від Києва нібито надійшов практично "посеред ночі".

За його словами, зрозумівши плани України, SpaceX відмовила. Скальний мільярдер порівняв запит на включення зв'язку в Криму з атакою типу "Перл-Гарбор".

Він також додав, що підключив би Starlink у разі вказівки Білого дому.