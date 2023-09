Під час атаки на бухту Севатополя знову не працював Starlink

При чому цей збій був найбільшим з початку місяця.

У ніч на 13 вересня, під час атаки на бухту окупованого Севастополя, відбувся масштабний збій у роботі Starlink, пише DOU з посиланням на аналітиків NetBlocks. Цієї ночі в Севастополі уразили у тимчасово окупованому Севастополі великого десантного корабля і підводного човна РФ , інформує ZN.ua .

Графік мережевого з’єднання у вересні показав, що цей збій був найсильніший з тих, що сталися цього місяця. Якість сигналу впала практично до нуля.