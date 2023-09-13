Під час атаки на бухту Севатополя знову не працював Starlink
При чому цей збій був найбільшим з початку місяця.
У ніч на 13 вересня, під час атаки на бухту окупованого Севастополя, відбувся масштабний збій у роботі Starlink, пише DOU з посиланням на аналітиків NetBlocks. Цієї ночі в Севастополі уразили у тимчасово окупованому Севастополі великого десантного корабля і підводного човна РФ, інформує ZN.ua.
Раніше очільник SpaceX Ілон Маск підтвердив, що одна з операцій ЗСУ проти Чорноморського флоту у тимчасово окупованого Криму у лютому 2022-го не відбулася через нього. Бізнесмен розповів, що відмовився тоді вмикати Starlink, аби компанія «не стала співучасником великої війни та ескалації конфлікту». Після цього науковця почали звинувачувати у держзраді. Він очікувано відкидає це, апелюючи тим, що Штати не оголошували війну РФ.