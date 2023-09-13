Під час атаки на бухту Севатополя знову не працював Starlink

При чому цей збій був найбільшим з початку місяця.

У ніч на 13 вересня, під час атаки на бухту окупованого Севастополя, відбувся масштабний збій у роботі Starlink, пише DOU з посиланням на аналітиків NetBlocks. Цієї ночі в Севастополі уразили у тимчасово окупованому Севастополі великого десантного корабля і підводного човна РФ , інформує ZN.ua .

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Графік мережевого з’єднання у вересні показав, що цей збій був найсильніший з тих, що сталися цього місяця. Якість сигналу впала практично до нуля.

?? Confirmed: Real-time network data show SpaceX Starlink satellite internet platform is currently experiencing an international outage; reason unknown. ??? #StarlinkDown pic.twitter.com/kN0imUFRC1 — NetBlocks (@netblocks) September 13, 2023