Пентагон і Space X перекрили доступ росії до Starlink

Представники Пентагону запобігли несанкціонованому використанню російськими військовими терміналів супутникового інтернету Starlink в Україні. Про це заявив керівник відділу космічної політики Пентагону Джон Пламб в інтерв'ю Bloomberg.

Фото: poltava.to

За його словами, США були активно залучені до роботи з урядом України та SpaceX, щоб протистояти незаконному використанню рф терміналів Starlink.

«Наразі ми успішно протистояли використанню росією Starlink, але я впевнений, що рф продовжить спроби знайти способи використання Starlink та інших комерційних систем зв’язку», — сказав він.

При цьому Пламб не став розповідати, як саме вдалося обмежити доступ росії до Starlink.

За даними Bloomberg, термінали Starlink продовжують рекламуватися для продажу в росії. Продавці в оголошеннях пропонують пристрої, які нібито оформлені за передплатою на жителів європейських країн, де технологія ліцензована.