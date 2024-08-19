Кадиров подякував Маску за Starlink

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров вдруге вирішив звернутися з подякою до американського мільярдера Ілона Маска. Цього разу висловив вдячність за Starlink, інформує Апостроф.

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

Кадиров відреагував на коментар Маска під дописом у соцмережі Х американського професора та адвоката Сета Абрамсона, який опублікував кадри з ним на електрокарі Tesla Cybertruck з кулеметом. Там бізнесмен назвав відсталими всіх, хто повірив, що він міг зробити такий "подарунок" російському генералу.

На що соратник російського диктатора Володимира Путіна порадив, не звертати увагу на непоінформованих осіб та "продажні ЗМІ", і знову провокативно заявив, що його Starlink дуже допомагає у зоні СВО.

"Ілоне, не звертай уваги на відсталих та непосвячених людей та продажні ЗМІ. Не варто відволікатися на них, повір мені. Краще продовжуй творити та досягати нові вершини. Нам твої розробки дуже допомагають. Ти в будь-якому разі молодець! P.S. До речі, окреме спасибі за Starlink. Швидкість зв'язку у зоні СВО взагалі вогонь! Від бійців окремий респект", - написав він, додавши скрін з соцмережі з дописом Маска.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





Интересные новости
Кадиров подякував Маску за StarlinkКадиров подякував Маску за Starlink
Блок рекламы


Похожие новости
Пентагон і Space X перекрили доступ росії до StarlinkПентагон і Space X перекрили доступ росії до Starlink
На сторожі репутації SpaceX: оператори БпЛА 71-ї єгерської бригади знищили Starlink росіянНа сторожі репутації SpaceX: оператори БпЛА 71-ї єгерської бригади знищили Starlink росіян
Інтернет від Starlink та грошова компенсація від Київстар — у соцмережах активувалися шахраїІнтернет від Starlink та грошова компенсація від Київстар — у соцмережах активувалися шахраї
Маск знайшов нове виправдання відключенню Starlink біля КримуМаск знайшов нове виправдання відключенню Starlink біля Криму
Під час атаки на бухту Севатополя знову не працював StarlinkПід час атаки на бухту Севатополя знову не працював Starlink
Маск відповів на звинувачення у держзраді після історії з вимкненим Starlink'омМаск відповів на звинувачення у держзраді після історії з вимкненим Starlink'ом
Starlink запустила глобальний роумінгStarlink запустила глобальний роумінг
Україна отримає 10 000 терміналів Starlink від НімеччиниУкраїна отримає 10 000 терміналів Starlink від Німеччини
Німеччина закупить для України 10 тисяч терміналів StarlinkНімеччина закупить для України 10 тисяч терміналів Starlink
Тайвань планує створити власний аналог Starlink на випадок атаки Китаю – FTТайвань планує створити власний аналог Starlink на випадок атаки Китаю – FT
Последние новости
Подгружаем последние новости