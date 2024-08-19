Кадиров подякував Маску за Starlink

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров вдруге вирішив звернутися з подякою до американського мільярдера Ілона Маска. Цього разу висловив вдячність за Starlink, інформує Апостроф .

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

Кадиров відреагував на коментар Маска під дописом у соцмережі Х американського професора та адвоката Сета Абрамсона, який опублікував кадри з ним на електрокарі Tesla Cybertruck з кулеметом. Там бізнесмен назвав відсталими всіх, хто повірив, що він міг зробити такий "подарунок" російському генералу.

На що соратник російського диктатора Володимира Путіна порадив, не звертати увагу на непоінформованих осіб та "продажні ЗМІ", і знову провокативно заявив, що його Starlink дуже допомагає у зоні СВО.

"Ілоне, не звертай уваги на відсталих та непосвячених людей та продажні ЗМІ. Не варто відволікатися на них, повір мені. Краще продовжуй творити та досягати нові вершини. Нам твої розробки дуже допомагають. Ти в будь-якому разі молодець! P.S. До речі, окреме спасибі за Starlink. Швидкість зв'язку у зоні СВО взагалі вогонь! Від бійців окремий респект", - написав він, додавши скрін з соцмережі з дописом Маска.