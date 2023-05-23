YouTube в Росії обкладуть "податком"

Під "оброк" також потраплять пошуковик Googlе та месенджер WhatsApp.

Сервіси Google , включаючи YouTube та пошуковик, а також месенджер WhatsApp у Росії обкладуть "податком на трафік". Це витікає з «Стратегії розвитку галузі зв'язку в РФ на 2024–2035 роки», яку російське Мінцифри підготувало разом із учасниками ринку, пише "КоммерсантЪ" , інформує ZN.ua .

Стверджується, що саме мобільні оператори запропонували обкласти популярний відеосервіс "податком на трафік". Хоча ця ініціатива з'явилася на тлі намірів російської влада відключити YouTube у Росії.

Згідно з документом, з-під дії нових правил готуються вивести "ВКонтакте", "Дзен" і "Однокласники" (належать VK), а також сервіси "Яндекс" і відеохостинг Rutube, що належить "Газпром-медіа холдингу".

Серед інших каналів зі значним споживанням трафіку в Росії оператори зв'язку називають сервіси Google , включаючи YouTube та пошуковик, а також месенджер WhatsApp.

Обґрунтовуючи податок на трафік, автори ініціативи послалися на міжнародний досвід. Зокрема, на ухвалене 2019 року рішення окружного суду в Південній Кореї, за яким онлайн-кінотеатр Netflix зобов'язали заплатити оператору SK Broadband компенсацію за пропуск трафіку. Хоча зараз це рішення оскаржується.