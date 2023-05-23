YouTube в Росії обкладуть "податком"
Під "оброк" також потраплять пошуковик Googlе та месенджер WhatsApp.
Сервіси Google, включаючи YouTube та пошуковик, а також месенджер WhatsApp у Росії обкладуть "податком на трафік". Це витікає з «Стратегії розвитку галузі зв'язку в РФ на 2024–2035 роки», яку російське Мінцифри підготувало разом із учасниками ринку, пише
Стверджується, що саме мобільні оператори запропонували обкласти популярний відеосервіс "податком на трафік". Хоча ця ініціатива з'явилася на тлі намірів російської влада відключити YouTube у Росії.
Згідно з документом, з-під дії нових правил готуються вивести "ВКонтакте", "Дзен" і "Однокласники" (належать VK), а також сервіси "Яндекс" і відеохостинг Rutube, що належить "Газпром-медіа холдингу".
Серед інших каналів зі значним споживанням трафіку в Росії оператори зв'язку називають сервіси Google, включаючи YouTube та пошуковик, а також месенджер WhatsApp.
Обґрунтовуючи податок на трафік, автори ініціативи послалися на міжнародний досвід. Зокрема, на ухвалене 2019 року рішення окружного суду в Південній Кореї, за яким онлайн-кінотеатр Netflix зобов'язали заплатити оператору SK Broadband компенсацію за пропуск трафіку. Хоча зараз це рішення оскаржується.