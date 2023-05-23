YouTube в Росії обкладуть "податком"

Під "оброк" також потраплять пошуковик Googlе та месенджер WhatsApp.

Сервіси Google, включаючи YouTube та пошуковик, а також месенджер WhatsApp у Росії обкладуть "податком на трафік". Це витікає з «Стратегії розвитку галузі зв'язку в РФ на 2024–2035 роки», яку російське Мінцифри підготувало разом із учасниками ринку, пише "КоммерсантЪ", інформує ZN.ua.

YouTube в Росії обкладуть

Стверджується, що саме мобільні оператори запропонували обкласти популярний відеосервіс "податком на трафік". Хоча ця ініціатива з'явилася на тлі намірів російської влада відключити YouTube у Росії.

Згідно з документом, з-під дії нових правил готуються вивести "ВКонтакте", "Дзен" і "Однокласники" (належать VK), а також сервіси "Яндекс" і відеохостинг Rutube, що належить "Газпром-медіа холдингу".

Серед інших каналів зі значним споживанням трафіку в Росії оператори зв'язку називають сервіси Google, включаючи YouTube та пошуковик, а також месенджер WhatsApp.

Обґрунтовуючи податок на трафік, автори ініціативи послалися на міжнародний досвід. Зокрема, на ухвалене 2019 року рішення окружного суду в Південній Кореї, за яким онлайн-кінотеатр Netflix зобов'язали заплатити оператору SK Broadband компенсацію за пропуск трафіку. Хоча зараз це рішення оскаржується.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Bloomberg: Російські хакери націлилися на Швецію – під виглядом ісламістівBloomberg: Російські хакери націлилися на Швецію – під виглядом ісламістів
В ЄС пропонують ввести мито на всі онлайн-покупкиВ ЄС пропонують ввести мито на всі онлайн-покупки
Instagram створив текстову програму – «конкурента Twitter»Instagram створив текстову програму – «конкурента Twitter»
YouTube в Росії обкладуть "податком"YouTube в Росії обкладуть "податком"
Блок рекламы


Похожие новости
У Twitter Маска повернулись акаунти Путіна та МЗС РосіїУ Twitter Маска повернулись акаунти Путіна та МЗС Росії
Цензура в інтернеті: у Росії все погано, гірше тільки в Китаї та Ірані – Freedom HouseЦензура в інтернеті: у Росії все погано, гірше тільки в Китаї та Ірані – Freedom House
У Росії заявили про злам української програми для військових, але інформація виявилася фейкомУ Росії заявили про злам української програми для військових, але інформація виявилася фейком
Google заблокував обліковий запис російської Ради Федерації на YouTubeGoogle заблокував обліковий запис російської Ради Федерації на YouTube
Twitter є вразливим до впливу Росії та Китаю — викривачTwitter є вразливим до впливу Росії та Китаю — викривач
На YouTube з'явилися автоматичні субтитри українською мовоюНа YouTube з'явилися автоматичні субтитри українською мовою
Google maps зняла прикриття з усієї території Росії: експерт пояснив, чому американська компанія допомагала РФGoogle maps зняла прикриття з усієї території Росії: експерт пояснив, чому американська компанія допомагала РФ
У Росії заблоковано портал німецької щоденної газети Die WeltУ Росії заблоковано портал німецької щоденної газети Die Welt
У Херсонській області окупанти похвалилися блокуванням YouTube та InstagramУ Херсонській області окупанти похвалилися блокуванням YouTube та Instagram
Хакери зламали акаунти Міністерство оборони Великої Британії у Twitter та YouTubeХакери зламали акаунти Міністерство оборони Великої Британії у Twitter та YouTube
Последние новости
Подгружаем последние новости