Twitter є вразливим до впливу Росії та Китаю — викривач

Сервіс мікроблогів знову втрапив у скандал.

Twitter є вразливим до впливу Росії та Китаю — викривач
© unsplash.com

Колишній глава служби безпеки Twitter Пейтер Затко направив до Комісії з цінних паперів і бірж, Мін'юсту та Федеральної торгової комісії США 84-сторінковий документ, в якому повідомив, що адміністрація соцмережі вводить регулюючі органи в оману щодо свого захисту від хакерів та спам-акаунтів, пише CNN.

Більш відомий як хакер «Мадж», який вперше став відомим у 1990-х роках, а пізніше працював на керівних посадах в Агентстві передових оборонних досліджень Пентагону та Google, Затко є експертом з кібербезпеки. Він, зокрема, заявив, що неодноразово попереджав роботодавця про плачевний стан кібербезпеки платформи: більше половини серверів Twitter, за його словами, працюють під управлінням застарілого та небезпечного ПЗ. Це не дозволяє сервісу забезпечити достатньо надійного захисту від кіберзлочинців та спамерів.

За словами «Маджа», Twitter є надзвичайно вразливим до експлуатації з боку іноземних урядів у спосіб, який загрожує національній безпеці США, і, може навіть мати в штаті іноземних шпигунів.

Поєднання слабких засобів контролю кібербезпеки та погана аналітика неодноразово наражала Twitter на численні ризики іноземних розвідок.

Затко стверджує, що керівники Twitter, включаючи нинішнього генерального директора Парага Агравала, свідомо піддають ризику користувачів і співробітників Twitter, починаючи від отримання грошей із ненадійних китайських джерел і закінчуючи пропозиціями компанії підкорятися вимогам російської цензури та стеження.

Журналісти звернулись до Twitter з проханням дати коментарі, однак Twitter не відповів на запитання про ризики іноземної розвідки, втім представник компанії сказав, що звинувачення Затко «пронизані непослідовністю та неточностями та позбавлені важливого контексту».

Затко передав владі наявну в нього інформацію минулого місяця після, за його словами, місяців безуспішних спроб бити на сполох у Twitter про небезпеки, з якими він зіткнувся, інформує ZN.ua.

Згідно з документом, за кілька місяців до того, як Росія вторглася в Україну, Агравал — тодішній головний технічний директор Twitterбув готовий піти на значні поступки Кремлю в обмін на можливість працювати та збільшувати кількість користувачів в РФ.

І хоча ця ідея була зрештою відкинута, Затко все одно вважає це тривожною ознакою того, як далеко Twitter готовий зайти в гонитві за користувачами.

«Той факт, що нинішній генеральний директор Twitter навіть припускав, що Twitter міг стати співучасником режиму Путіна, є причиною для занепокоєння щодо впливу Twitter на національну безпеку США», — йдеться у заяві Затко.

Платформа перебуває у складному становищі і в Китаї: компанія нібито прийняла фінансування від неназваних «китайських організацій», які тепер мають доступ до інформації, котра може допомогти викрити користувачів, які незаконно обходять урядову цензуру, щоб використовувати Twitter.

«Керівники корпорації знали, що прийняття китайських грошей ризикує поставити під загрозу безпеку користувачів у Китаї», — йдеться у документі.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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