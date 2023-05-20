Instagram створив текстову програму – «конкурента Twitter»

Реліз заплановано на червень.

Дочірня компанія корпорації Meta – Instagram – створила текстовий додаток, який може стати конкурентом соціальної мережі Twitter, повідомляє Bloomberg.

Instagram створив текстову програму – «конкурента Twitter»
© unsplash/solenfeyissa

За попередніми даними від анонімних джерел, програма буде окремою від Instagram, але акаунти в двох соцмережах зможуть синхронізуватися.

Instagram вже кілька місяців тестує проєкт з інфлюєнсерами, хоча ніхто з них ще не мав доступу до повної версії програми.

"Meta любить брати за зразок функції з чужих додатків та інструментів, ґрунтуючись на тому, що, на її думку, буде популярним серед її користувачів", - сказала Лія Хаберман, яка викладає соціальний маркетинг та маркетинг впливу в Каліфорнійському університеті.

Вона нагадала, що Ілон Маск говорив про перетворення Twitter на "додаток для всього", з великою кількістю функцій, окрім текстових повідомлень.

"Зважаючи на те, як Мета запозичує в інших платформ, набагато ймовірніше, що вони прийдуть до цього першими", - говорить Лія.

За даними різних джерел, внутрішнє кодове ім'я для нової програми звучить як P92 та / або Barcelona.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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Instagram створив текстову програму – «конкурента Twitter»Instagram створив текстову програму – «конкурента Twitter»
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