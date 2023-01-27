2023-01-27
Meta дозволила Трампу повернутися у Facebook та Instagram
Meta дозволила колишньому президенту США Дональду Трампу повернутися до Facebook та Instagram через два роки після того, як його акаунти були заблоковані. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Фото: pixabay.com
Деталі
Акаунти Трампа розблокують протягом наступних кількох тижнів. Якщо експрезидент США знову порушить політику компанії щодо контенту в соцмережах, його облікові записи заблокують на період від одного місяця до року — в залежності від порушення.