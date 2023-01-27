Meta дозволила Трампу повернутися у Facebook та Instagram

Meta дозволила колишньому президенту США Дональду Трампу повернутися до Facebook та Instagram через два роки після того, як його акаунти були заблоковані. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Meta дозволила Трампу повернутися у Facebook та Instagram
Фото: pixabay.com

Деталі

Акаунти Трампа розблокують протягом наступних кількох тижнів. Якщо експрезидент США знову порушить політику компанії щодо контенту в соцмережах, його облікові записи заблокують на період від одного місяця до року — в залежності від порушення.





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