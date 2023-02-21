За рік Meta (Facebook) втратила 2 мільйони українських користувачів, Instagram — удвічі більше

За рік Facebook втратив 2,05 мільйони українських користувачів, а Instagram — удвічі більше, 4,1 мільйона. Про це йдеться у дослідженні комунікаційної агенції Plusone social impact, пише The-village Україна.

Нараз аудиторія Facebook складає 13,7 мільйона користувачів з України, а Instagram — 11, 6 мільйона (але дослідники не рахували втрати аудиторії у тимчасово окупованих Донецькій і Луганській областях України).

Спад соцмереж зафіксували майже в усіх обласних центрах, особливо у прифронтових зонах. Натомість міста на заході України також втрачають аудиторію, незважаючи на внутрішню міграцію. Крім того, постійні обстріли енергетичної інфраструктури вплинули на стабільний доступ до Інтернету.

Найбільші втрати аудиторії — у віковій групі з 18 до 35 років. Водночас у Instagram збільшилася кількість користувачів старше 46 років, а у Facebook — старше 65 років. За регіональним розподілом Facebook і Instagram найбільш популярні у Київській області (53% і 51% відповідно).

Загалом половина українців (50%) віком від 18 до 55 років користується Facebook, а понад 30% також використовує Messenger.

Жіноча аудиторія традиційно переважає чоловічу у соцмережах Meta. Зокрема у Instagram жінки в усіх вікових категоріях переважають чоловічу аудиторію (крім 23-річних). Після 44 років жінки випереджають чоловіків удвічі.

Частка користувачів десктопної версії продовжує падати та не перевищує 11% серед усіх вікових груп.

Методика дослідження

При дослідженні використовували такі джерела: Facebook Ads Manager, дані Державної служби статистики України, Google Trends, TikTok Ads Manager, Google Ads Reach Planner.

Тенденцію до зменшення користувачів у соцмережах Meta почали фіксували після повномасштабного вторгнення. Зокрема аудиторія Instagram в Україні зменшилася майже на 2,5 мільйони користувачів ще в липні 2022 року.