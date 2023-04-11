У Держдумі РФ хочуть розблокувати Twitter, який більше не обмежує прокремлівські акаунти

Там зауважили, що після придбання соцмережі Ілоном Маском вона взяла «курс на нейтралітет».

У Росії можуть розблокувати соцмережу Twitter, яка нещодавно припинила обмежувати прокремлівські пропагандистські акаунти. Про те, що владі варто розглянути зняття блокування з Twitter, заявив заступник голови комітету Госдуми з інформаційної політики Антон Горєлкін, відео з його заявою опублікував Telegram-канал «Дума ТВ», інформує ZN.ua.

У Держдумі РФ хочуть розблокувати Twitter, який більше не обмежує прокремлівські акаунти
© unsplash.com

«В американській платформі Twitter змінилося керівництво, і зараз ми бачимо у них курс на нейтралітет: вони розблокували облікові записи наших державних відомств. Це дуже важливий сигнал. […] Ми можемо розпочати діалог. У нас є регулятор – Роскомнадзор, який може сьогодні обговорити з Twitter наболілі точки, і якщо вони знайдуть точку дотику, то чому б і ні?», – сказав депутат.

Горєлкін також вважає, що соцмережа «знов може стати зручним майданчиком» для російських державних відомств, щоб ті могли «пояснювати західній аудиторії позицію Росії».

Крім того, він схвалив рішення Twitter позначати західні медіа, які фінансуються з американського бюджету. Раніше так маркували лише акаунти російської та китайської преси.

Але в Роскомнадзорі заявили, що підстав для зняття блокування з Twitter немає, оскільки «сервіс не видалив 1300 заборонених матеріалів».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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