Twitter почав забирати «сині галочки», їх уже втратили Кріштіану Роналду та Папа Римський

Тепер вони доступні лише користувачам, які оформили передплату.

Соціальна мережа Twitter , яка з осені належить Ілону Маску, почала забирати сині галочки верифікації у користувачів, які не сплатили підписку. Раніше такі галочки давалися всім верифікованим акаунтам і були безкоштовними, інформує ZN.ua .

Twitter почав відбирати сині галочки верифікації © euronews.com

Як зазначає CNN , сині галочки зникли навіть у акаунтів добре відомих осіб з великою кількістю підписників у соцмережі, таких як Кім Кардаш'ян, Бейонсе, Білл Гейтс, Папа Римський, колишній президент США Дональд Трамп та засновник Twitter Джек Дорсі.

Деякі урядові установи, у тому числі офіційний обліковий запис Служби громадянства та імміграції США та облікові записи деяких державних митних та прикордонних служб, також залишилися без синіх галочок. При цьому їх не замінили сірі галочки, якими Twitter тепер позначає урядові акаунти.

CNN зазначає, що ця зміна виглядає дещо дивною, оскільки в деяких акаунтів сині галочки зникали, а потім з'являлися знову. Деякі акаунти зі «старими» галочками їх, навпаки, не втратили.