Twitter почав забирати «сині галочки», їх уже втратили Кріштіану Роналду та Папа Римський
Тепер вони доступні лише користувачам, які оформили передплату.
Соціальна мережа Twitter, яка з осені належить Ілону Маску, почала забирати сині галочки верифікації у користувачів, які не сплатили підписку. Раніше такі галочки давалися всім верифікованим акаунтам і були безкоштовними, інформує
Як зазначає
Деякі урядові установи, у тому числі офіційний обліковий запис Служби громадянства та імміграції США та облікові записи деяких державних митних та прикордонних служб, також залишилися без синіх галочок. При цьому їх не замінили сірі галочки, якими Twitter тепер позначає урядові акаунти.
CNN зазначає, що ця зміна виглядає дещо дивною, оскільки в деяких акаунтів сині галочки зникали, а потім з'являлися знову. Деякі акаунти зі «старими» галочками їх, навпаки, не втратили.
Нововведення може створити плутанину та підвищити ризик появи фейкових акаунтів. Так, міграційна служба США була змушена написати у себе на сторінці про те, що це справжній обліковий запис, хоч і без синьої галочки. Крім того, деякі популярні користувачі, облікові записи яких тепер можуть підробити, ймовірно, захочуть відмовитися від використання платформи. Незабаром після зникнення синіх галочок багато користувачів стали писати про те, що думають залишити Twitter.