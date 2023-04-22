Twitter почав забирати «сині галочки», їх уже втратили Кріштіану Роналду та Папа Римський

Тепер вони доступні лише користувачам, які оформили передплату.

Соціальна мережа Twitter, яка з осені належить Ілону Маску, почала забирати сині галочки верифікації у користувачів, які не сплатили підписку. Раніше такі галочки давалися всім верифікованим акаунтам і були безкоштовними, інформує ZN.ua.

Twitter почав забирати «сині галочки», їх уже втратили Кріштіану Роналду та Папа Римський
Twitter почав відбирати сині галочки верифікації
© euronews.com

Як зазначає CNN, сині галочки зникли навіть у акаунтів добре відомих осіб з великою кількістю підписників у соцмережі, таких як Кім Кардаш'ян, Бейонсе, Білл Гейтс, Папа Римський, колишній президент США Дональд Трамп та засновник Twitter Джек Дорсі.

Деякі урядові установи, у тому числі офіційний обліковий запис Служби громадянства та імміграції США та облікові записи деяких державних митних та прикордонних служб, також залишилися без синіх галочок. При цьому їх не замінили сірі галочки, якими Twitter тепер позначає урядові акаунти.

CNN зазначає, що ця зміна виглядає дещо дивною, оскільки в деяких акаунтів сині галочки зникали, а потім з'являлися знову. Деякі акаунти зі «старими» галочками їх, навпаки, не втратили.

Нововведення може створити плутанину та підвищити ризик появи фейкових акаунтів. Так, міграційна служба США була змушена написати у себе на сторінці про те, що це справжній обліковий запис, хоч і без синьої галочки. Крім того, деякі популярні користувачі, облікові записи яких тепер можуть підробити, ймовірно, захочуть відмовитися від використання платформи. Незабаром після зникнення синіх галочок багато користувачів стали писати про те, що думають залишити Twitter.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
У Луцьку засудили чоловіка, котрий розказував у Telegram, де роздають повістки – скільки далиУ Луцьку засудили чоловіка, котрий розказував у Telegram, де роздають повістки – скільки дали
Лише 1% російських ботів у соцмережах вдається виявити та заблокувати – витік документів ПентагонуЛише 1% російських ботів у соцмережах вдається виявити та заблокувати – витік документів Пентагону
Маск заявив, що ЗМІ мають твітити не більше 10 разів на день, хоча сам публікує у рази більшеМаск заявив, що ЗМІ мають твітити не більше 10 разів на день, хоча сам публікує у рази більше
Росіяни намагаються шпигувати і у Tinder - Die WeltРосіяни намагаються шпигувати і у Tinder - Die Welt
Двоє експрацівників СБУ допомагають кібератакам ФСБ РФ на УкраїнуДвоє експрацівників СБУ допомагають кібератакам ФСБ РФ на Україну
Блок рекламы


Похожие новости
Twitter запроваджує монетизацію контенту: що це означаєTwitter запроваджує монетизацію контенту: що це означає
Bloomberg: Компанії Twitter більше не існуєBloomberg: Компанії Twitter більше не існує
У Держдумі РФ хочуть розблокувати Twitter, який більше не обмежує прокремлівські акаунтиУ Держдумі РФ хочуть розблокувати Twitter, який більше не обмежує прокремлівські акаунти
У Twitter Маска повернулись акаунти Путіна та МЗС РосіїУ Twitter Маска повернулись акаунти Путіна та МЗС Росії
У Twitter логотип із пташкою змінився на собаку Doge: як це пояснює Ілон МаскУ Twitter логотип із пташкою змінився на собаку Doge: як це пояснює Ілон Маск
Twitter почне «відбирати» старі галочки верифікації з 1 квітняTwitter почне «відбирати» старі галочки верифікації з 1 квітня
Twitter заявив про впровадження політики «нульової толерантності» до постів про насильствоTwitter заявив про впровадження політики «нульової толерантності» до постів про насильство
Twitter дозволив рекламу канабісуTwitter дозволив рекламу канабісу
Вночі у Twitter стався збій, він повідомляв користувачам про перевищення ліміту повідомленьВночі у Twitter стався збій, він повідомляв користувачам про перевищення ліміту повідомлень
Колишній співробітник Twitter розповів про порушення конфіденційності в компаніїКолишній співробітник Twitter розповів про порушення конфіденційності в компанії
Последние новости
Подгружаем последние новости