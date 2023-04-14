Twitter запроваджує монетизацію контенту: що це означає

Twitter дав можливість доступу до монетизації користувачами соцмережі свого контенту. У налаштуваннях з'являється розділ "Монетизація", де можна встановити ціну на свій контент, про нововведення повідомив власник компанії, Ілон Маск, інформує ZN.ua.

Twitter запроваджує монетизацію контенту: що це означає
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Apply to offer your followers subscriptions of any material, from longform text to hours long video!

Just tap on “Monetization” in settings.

— Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2023

Що стосується вимог, Twitter вимагає, щоб користувач, який намагається активувати підписку, мав принаймні 500 підписників, 25 твітів протягом останніх 30 днів і був старшим 18 років, деталізує XDA Developer.

Щодо того, який контент можна поширювати, то можна ділитися твітами, довгими твітами та навіть «годинним» відео. Крім того, буде ексклюзивний Twitter Spaces для підписників, де користувачі зможуть слухати ексклюзивний аудіовміст.

Що стосується місячних планів передплати, вони будуть доступні від 2,99 доларів на місяць, наступний рівень коштуватиме 4,99 доларів на місяць, а найдорожчий варіант коштуватиме 9,99 доларів.

Протягом року Twitter пообіцяв не залишати собі нічого із грошей, отриманих від таких підписок. Користувачі також, як обіцяють у мережі, зможуть у будь-який момент залишити платформу і забрати все зароблене.

Twitter , судячи з усього, співпрацюватиме із платіжними системами та інтегрується з платіжними сервісами, щоб дозволити реалізацію нововведеної монетизації контенту.


Оксана Коваль, ZN.ua





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