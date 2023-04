Twitter запроваджує монетизацію контенту: що це означає

Twitter дав можливість доступу до монетизації користувачами соцмережі свого контенту. У налаштуваннях з'являється розділ "Монетизація", де можна встановити ціну на свій контент, про нововведення повідомив власник компанії, Ілон Маск, інформує ZN.ua .

Apply to offer your followers subscriptions of any material, from longform text to hours long video!



Just tap on “Monetization” in settings.