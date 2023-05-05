У Gmail з'явилися сині галочки верифікації: що зміниться для користувачів

У поштовій службі Gmail з'явилися сині галочки верифікації. Brand Indicators for Message Identification (BIMI) є засобом ідентифікації відправника, завдяки якому до розсилки додається логотип бренду. Всі компанії, які пройшли цю перевірку, найближчими днями автоматично отримають цю позначку.

У Gmail з'явилися сині галочки верифікації: що зміниться для користувачів

Сині галочки давно використовувалися для верифікації користувачів Twitter. Однак новий власник соціальної мережі Ілон Маск ініціював перезапуск підписки Blue. Верифікацію тепер може дозволити собі кожен – всього за 8 доларів на місяць.

Власні версії іконок є і в інших програм — Pinterest, YouTub, Tinder. Meta нещодавно почала перевірку тестових продажів синіх галочок для облікових записів Instagram і Facebook.

Навіщо в Gmail з'являться сині галочки

У Google повідомили, що додаткова позначка верифікації покликана підвищити рівень безпеки користувачів та відрізнити справжні листи організації від шахраїв. Якщо навести курсор на галочку, відобразиться повідомлення про те, що відправник підтвердив наявність домену та дозволив зображення профілю.

У Gmail з'явилися сині галочки верифікації: що зміниться для користувачів

Сині галочки дозволять інтернет-користувачам швидко зрозуміти тип адресанта - наскільки реальний бренд надіслав їм листа. Не всім відомо, що означає логотип, доданий до повідомлення компанії, та як працює система BIMI.

У Gmail з'явилися сині галочки верифікації: що зміниться для користувачів

Серед інших змін – перетворення значка "замка", який з'являється в адресному рядку на піктограму, схожу на меню керування. У Google провели дослідження та дізналися, що лише 11% користувачі розуміли його цільове призначення. Більшість вважала, що йдеться про надійність сайту. Насправді значок означає, що сайт захищений протоколом HTTPS і перехоплення трафіку у вигляді відкритого тексту неможливе. Проте захисту від фішингу немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Google вирішив скасувати паролі. Користувачі мають альтернативну можливість авторизуватися.


Леся Ловіцька, Тудей





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